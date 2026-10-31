مزادا صكوك وسندات الخزينة لأكتوبر 2026 يستقطبان عطاءات بقيمة 4.54 مليار درهم

أبوظبي في 31 أكتوبر /وام/ أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزادي صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk) وسندات الخزينة الحكومية (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر أكتوبر 2026، بقيمة إصدار إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامجي الصكوك والسندات لعام 2026.

وشهد مزادا الصكوك والسندات طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة الصكوك الجديدة المستحقة في أكتوبر 2029 وشريحة السندات المستحقة في يناير 2031؛ حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.54 مليار درهم إماراتي، ما يعادل نحو 4.1 ضعف حجم الإصدار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في قوة القطاع المالي في الدولة ومتانة الاقتصاد الوطني.

ويبرز نجاح الإصدار في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM)، بلغ 4.95% لشريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2029 و5.05% لشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، وذلك بفارق ضئيل يتراوح بين 19 و26 نقطة أساس عن عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار. كما سيتم إدراج شريحتي صكوك وسندات الخزينة في ناسداك دبي، ما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليهما في السوق الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية يعملان على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.