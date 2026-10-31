نادي العين للشطرنج يعزّز استعداداته لمونديال الشباب باتفاقية تعاون مع "سند التطوعي"

العين في 31 أكتوبر /وام/ أبرم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية اتفاقية تعاون مع فريق سند التطوعي، لدعم الجهود التنظيمية لبطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 عاماً، وتوسيع مشاركة المتطوعين في فعاليات النادي ومبادراته الرياضية والمجتمعية.

وقّع الاتفاقية عن النادي هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وعن فريق سند التطوعي محمد فوزي، رئيس الفريق، لتجمع الشراكة بين خبرات النادي في تنظيم البطولات وجهود الفريق في استقطاب المتطوعين وتأهيلهم للمشاركة في إنجاح الأحداث الرياضية.

وتأتي الاتفاقية في إطار استعدادات النادي لاستضافة النسخة الرابعة من بطولة العالم، التي تقام برعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من 40 دولة، وينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج واتحاد الإمارات للعبة.

ويشارك فريق سند بصفته شريكاً تطوعياً في البطولة، مسانداً جهود اللجان المنظمة في استقبال المشاركين وخدمة الجمهور ودعم العمليات التنظيمية، والتعاون مع الكوادر التحكيمية والفنية التي تشمل الحكام، ولجنة التزويج، ولجنة اللعب النظيف، والممثل الفني للبطولة، بما يسهم في تقديم تجربة متميزة لضيوف العين تعكس روح التعاون وكرم الضيافة التي تتميز بها المدينة.

وتشمل الاتفاقية تطوير مهارات المتطوعين من خلال اللقاءات التعريفية والتدريبية في مجالات التنظيم والتواصل وخدمة الجمهور والعمل الجماعي، وتوثيق مشاركاتهم وساعاتهم التطوعية وفق الآليات المعتمدة، إلى جانب إتاحة فرص المشاركة في فعاليات النادي المستقبلية.

وتعكس الشراكة حرص نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية على إشراك الطاقات المجتمعية في استضافة الأحداث الدولية، وترسيخ العمل التطوعي شريكاً فاعلاً في نجاح أنشطته الرياضية والمجتمعية