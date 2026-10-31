خالد بن سلطان بن زايد يشهد منافسات مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة

سويحان في 31 أكتوبر /وام/ شهد الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، إعلان نتائج منافسات أشواط سن الحقايق ضمن مسابقات مزاينة سويحان، المحطة الأولى في مهرجان الظفرة بدورته العشرين، والتي تقام في مدينة سويحان بمنطقة العين، وتستمر لغاية 3 نوفمبر المقبل بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوج الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور الشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وسعادة عبدالله مبارك المهيري، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة محمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأسفرت النتائج في شوط حقايق أصحاب السمو الشيوخ - محليات عن ذهاب المركز الأول إلى "صوغة" وفي المركز الثاني "غزلان" وفي المركز الثالث "أفعال"، وكان المركز الرابع من نصيب "رتاج".

وأظهرت النتائج في شوط حقايق الوضح عن فوز "ذخاير ابن سويد" بالمركز الأول، وكان المركز الأول في شوط إنتاج لأبناء القبائل 1 - مجاهيم من نصيب "القعوده"، وفي شوط إنتاج لأبناء القبائل 1 - محليات حصدت المركز الأول "ماعليها" وكان المركز الأول من نصيب "الحجبا" في شوط إنتاج لأبناء القبائل 2- مجاهيم، وفي شوط حقايق إنتاج لأبناء القبائل 2- محليات تقدمت إلى المركز الأول "منصوره"، وفي شوط إنتاج المهجنات الأصايل حققت المركز الأول "حصريه".

وأسفرتالنتائج في شوط حقايق شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم فوز "سفينة" بالمركز الأول، واستحقت المركز الأول في شوط شرايا لأبناء القبائل (1) - محليات، "رساله" وفي شوط شرايا لأبناء القبائل (2) – مجاهيم، نالت المركز الأول “ميراد"

وذهب المركز الأول في شوط شرايا لأبناء القبائل (2) - محليات إلى "لعبيه".

وفي شوط حقايق شراكة 1 - مجاهيم حظيت بالمركز الأول "لضا" ، أما في شوط شراكة 1 - محليات فذهب المركز الأول إلى "هدو" وكان المركز الأول في شوط شراكة 2 - مجاهيم من نصيب "الوافيه"، وفي شوط شراكة 2 - محليات حصدت المركز الأول "جود" وفي شوط مفتوح شرايا المهجنات الأصايل تقدمت إلى المركز الأول "الشبهانة" .