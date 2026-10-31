رئيس غرفة الفجيرة يفتتح خريف إكسبو بمشاركة أكثر من 70 عارضاً

الفجيرة في 31 أكتوبر/ وام / افتتح معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، رسميا أمس معرض "خريف إكسبو الفجيرة"، الذي تنظمه الغرفة في الفترة من 15 من أكتوبر الحالي حتى 15 نوفمبر 2026، وذلك في إطار دعم الحركة التجارية والاقتصادية وتعزيز الأنشطة والمعارض التي تسهم في تنشيط الأسواق ودعم قطاع الأعمال في إمارة الفجيرة.

حضر الافتتاح عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وسعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، ومدراء الإدارات والموظفين.

واطلع معالي اليماحي والحضور على أجنحة المعرض، الذي يشهد مشاركة أكثر من 70 عارضاً يعرضون منتجات متنوعة، مشيداً بالجهود المبذولة في التنظيم مؤكدا أهمية هذه الفعاليات في تعزيز النشاط التجاري، وإتاحة الفرص أمام أصحاب المشاريع والشركات للتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم، إلى جانب استقطاب الزوار والمتسوقين.

واشتمل "معرض خريق إكسبو" على الاحتياجات والمتطلبات الأسرية والسلع المتنوعة من الملابس الجاهزة بالإضافة إلى المفروشات المنزلية والحقائب الجلدية ومستحضرات التجميل والإكسسوارات والأثاث والأجهزة الإلكترونية المنزلية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة حرص الغرفة على دعم المبادرات والفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تسهم في تحفيز بيئة الأعمال، وقال معاليه إن هذه المعارض تمثل سلسلة من الفعاليات التي تحرص الغرفة على تنظيمها ودعمها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في بناء مجتمع ذكي ومستدام، وتعزيز مكانة إمارة الفجيرة كوجهة واعدة للأنشطة التجارية والاستثمارية، بما ينسجم مع رؤيتنا في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وازدهار الإمارة.

ودعا سعادة سلطان الهنداسي مدير عام الغرفة المستثمرين، والشركات، وأصحاب المشاريع الناشئة إلى استثمار هذه المنصات الحيوية والمشاركة الفاعلة في المعارض والمهرجانات المقبلة، مؤكداً التزام غرفة الفجيرة بتوفير كافة التسهيلات والممكنات التي تضمن نجاح مشاريعهم، وتتيح لهم فرصاً أوسع للتوسع والنمو وبناء شراكات تجارية مستدامة تخدم تطلعاتهم وتدعم الاقتصاد المحلي.