لجنة تأمين الفعاليات في دبي تبحث الاستعدادات الأمنية لاحتفالات رأس السنة 2027

دبي في 31 أكتوبر/ وام / بحثت لجنة تأمين الفعاليات في دبي الاستعدادات الأمنية والتنظيمية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2027، ومراجعة الخطط السابقة وتطويرها، بما يضمن سلامة الجمهور وانسيابية حركة الدخول والخروج في مواقع الاحتفالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة، الذي ترأسه العميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، بمقر شركة إعمار، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية واللجنة المنظمة.

وأكد العميد الكتبي أهمية تطوير الخطط الأمنية والتنظيمية لمواكبة الزيادة السنوية في أعداد الجمهور الذي تستقطبه احتفالات رأس السنة في دبي، لا سيما في منطقة برج خليفة، التي تُعد الموقع الرئيسي للاحتفالات، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المشاركة لضمان إدارة الحدث بكفاءة واحترافية.

وأوضح أن تأمين احتفالات رأس السنة مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية، تتطلب تكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في المحافظة على مستويات الأمن والسلامة خلال الفعاليات.

واستعرضت اللجنة المنظمة في شركة إعمار خلال الاجتماع مواقع الفعاليات والأنشطة المقررة، وآليات تنظيم دخول الجمهور وخروجه، إلى جانب المتطلبات التنظيمية المرتبطة بالاحتفالات.

ووجّه العميد الكتبي بمراجعة الخطط الأمنية المعتمدة في الأعوام السابقة والعمل على تطويرها بما يتناسب مع طبيعة الحدث وتزايد أعداد الحضور، داعياً الجهات المشاركة إلى إعداد خططها الأمنية لعرضها ومناقشتها خلال الاجتماع المقبل.

وأشاد بالخبرات التي اكتسبتها لجنة تأمين الفعاليات في إدارة وتنظيم الأحداث الكبرى، وبمستوى التنسيق والتعاون بين أعضائها، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود للمحافظة على النجاحات التي حققتها اللجنة خلال السنوات الماضية.

وشهد الاجتماع حضور العميد أحمد كميدش من القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، والعميد عبدالله الكاش، مدير إدارة الفعاليات والمواكب في الإدارة العامة للمرور، والعقيد أحمد سالم المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، وعدد من الضباط وأعضاء اللجنة.