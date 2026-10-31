جامعة تكساس الأمريكية: الإمارات تطور علاجات سرطانات الدم وتؤهل الكوادر الطبية

أبوظبي في 31 أكتوبر/ وام / استعرض مركز "إم دي أندرسون" للسرطان التابع لجامعة تكساس الأميركية، خلال مشاركته في أعمال "منتدى الإمارات الأول لطب الدم" الذي انطلقت اليوم في أبوظبي، أوجه التعاون الطبي مع دولة الإمارات في تطوير علاجات سرطانات الدم، وتوسيع فرص التدريب التخصصي ونقل الخبرات، بما يدعم تأهيل الكفاءات الوطنية ومواكبة أحدث التطورات العلاجية العالمية.

وأكد الدكتور سواميناثان آير، أستاذ الطب الباطني بقسم أورام العقد اللمفاوية والورم النخاعي المتعدد في المركز، في تصريح لـ"وام"، أن دولة الإمارات أتاحت عدداً من العلاجات المناعية المتقدمة لمرضى سرطانات الدم، من بينها علاجات الخلايا التائية ذات المستقبلات المستضدية الخيمرية "CAR-T"، التي تمثل أحد أبرز التطورات الحديثة في هذا المجال، وتستخدم لعلاج أنواع متعددة من الأورام، تشمل سرطان الغدد اللمفاوية وسرطان الدم والورم النقوي المتعدد.

وأوضح أن هذه العلاجات تستهدف مؤشرات جزيئية متعددة، من بينها "CD19" و"CD20" و"CD79" و"BCMA" و"GPRC5D"، مشيراً إلى اعتماد سبعة منتجات علاجية من فئة "CAR-T"، إلى جانب علاجات أخرى تستهدف مؤشرات محددة، مع ظهور علاجات جديدة كل ستة أشهر إلى عام تقريباً.

ولفت إلى تنامي الاعتماد على العلاجات المناعية في الممارسات الطبية، مقابل تراجع استخدام العلاج الكيميائي، موضحاً أن معدلات الاستجابة لبعض العلاجات الحديثة ارتفعت من نحو 60 إلى 70% لتقترب في بعض الدراسات من 95 إلى 100%، بالتزامن مع استمرار الدراسات السريرية لتطوير علاجات ثنائية وثلاثية الخصوصية.

وفي إطار تأهيل الكفاءات الطبية، أشار إلى أن عدداً من الأطباء الإماراتيين تلقوا تدريبهم في مركز "إم دي أندرسون"، إلى جانب أطباء آخرين استكملوا تدريبهم التخصصي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وعادوا إلى الدولة لمواصلة عملهم في رعاية المرضى، موضحاً أن التعاون يشمل برنامجاً يتيح لأعضاء الفرق الطبية والأطباء المتدربين من دولة الإمارات استكمال تدريبهم في الولايات المتحدة وتطوير مهاراتهم التخصصية، بما يعزز نقل المعرفة وتأهيل الكوادر العاملة في مجال أمراض الدم.

وأكد أهمية التعاون في مواءمة التطورات العلاجية العالمية مع احتياجات المرضى في الدولة، والاستفادة من الخبرات الطبية المتقدمة، إلى جانب تعزيز توافر الأدوية وتيسير الوصول إليها، بما يوسع الخيارات العلاجية المتاحة لمرضى سرطانات الدم ويحسن النتائج العلاجية.

وأوضح الدكتور سواميناثان آير أن العلاقة العلمية والمهنية بين قسم سرطان الدم والأورام اللمفاوية في المركز والكوادر الطبية في المنطقة تمتد لسنوات، حيث استقبل المركز أطباء متدربين من الإمارات، ما أسهم في تعزيز التواصل المهني واستمرار تبادل الخبرات بين المتخصصين، مشيراً إلى أن تنامي حضور اختصاصيي أمراض الدم في أبوظبي يتيح فرصاً أوسع لتطوير هذا التعاون وزيادة أعداد الأطباء والمتدربين المستفيدين من برامج التدريب والتفاعل العلمي.