"كهرباء الشارقة" تكشف عن مشاريع بـ 5.2 مليار درهم خلال منتدى "محطة المستقبل"

الشارقة في 31 أكتوبر / وام / كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تنفيذ حزمة من المشاريع الإستراتيجية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار درهم لدعم قطاعي الطاقة والمياه، وذلك ضمن الرؤى والخطط التي طرحتها خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى "الشارقة محطة المستقبل" الذي اختتم أعماله مؤخرا في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تحت شعار "من المختبر إلى الأسواق".

وأوضح المهندس فيصل السركال مدير إدارة المياه بالهيئة، خلال الجلسات الحوارية للمنتدى، أن خطط الهيئة لتلبية الطلب المتزايد تنسجم مع أهداف "إستراتيجية الأمن المائي للدولة 2036" المتمثلة في تقليل الطلب على الموارد المائية بنسبة 21% وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95% مع توفير سعة تخزين للطوارئ لمدة يومين وخفض نحو 100 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشار إلى أن المشاريع الإستراتيجية تتضمن إنشاء أول محطة مستقلة للتحلية بالتناضح العكسي لإنتاج 410 آلاف متر مكعب يوميا بحلول الربع الرابع من عام 2028 لتزويد 1.4 مليون نسمة بالمياه، وتطوير شبكات نقل ومحطات ضخ وخزانات تضيف 270 مليون جالون للسعة التخزينية، إلى جانب تنفيذ مشروع التخزين الجوفي الإستراتيجي ومراقبة الشبكات عبر غرفة تحكم تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الجغرافية لتقليل الهدر، مؤكدا تعزيز التعاون مع الباحثين والمؤسسات العلمية لتسريع انتقال الابتكارات إلى التطبيقات العملية.

وأكد المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة، نجاح الهيئة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتهيئة الشبكات لاستيعاب الطاقة النظيفة عبر 4 محاور رئيسية شملت تطبيق حلول مبتكرة للتحكم في الطاقة غير الفعالة وتشغيل محطات ذكية خفضت الفاقد بنسبة 25% والأعطال بنسبة 40% دون تدخل الفنيين، إلى جانب تحويل شبكات الضغط العالي من النظام الحلقي إلى الشبكي لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق الأمن والسلامة وتطبيق نظام المحطات الذكية لاختصار مراحل نقل وتوزيع الطاقة بكفاءة عالية.