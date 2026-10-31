4 نوفمبر موعداً مبدئياً لانطلاق سباق دلما التاريخي التاسع للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً

أبوظبي في 31 أكتوبر/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لسباق دلما التاريخي للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية "فئة 60 قدماً" تحديد يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 موعداً مبدئياً لانطلاق السباق، على أن يكون يوم الخميس 5 نوفمبر موعداً احتياطياً، وذلك وفقاً للأحوال الجوية والبحرية المناسبة لإقامة المنافسات، وبالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الموعد النهائي لانطلاق السباق سيُعلن يوم غد الأحد الموافق 1 نوفمبر، بعد الاطلاع على آخر تحديثات المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس والبحر، بما يضمن اختيار التوقيت الأنسب لإقامة المنافسات، مع إعطاء الأولوية لسلامة المشاركين والمحافظة على أعلى معايير الأمن والسلامة البحرية.

ودعت اللجنة المنظمة جميع النواخذة والمشاركين إلى انتظار الإعلان الرسمي عن الموعد النهائي قبل التوجه إلى جزيرة دلما، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات والتحديثات الصادرة عن اللجنة المنظمة، لضمان استكمال الترتيبات التنظيمية والفنية وفقاً للموعد المعتمد.

ويقام سباق دلما التاريخي التاسع ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان سباق دلما التاريخي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2026، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويُعد سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية من فئة 60 قدماً أحد أبرز السباقات البحرية التراثية في المنطقة، وأطولها مسافة، إذ يمتد لمسافة نحو 68 ميلاً بحرياً، بما يعادل 125 كيلومتراً تقريباً، وينطلق من جزيرة دلما مروراً بعدد من الجزر الطبيعية والتاريخية، وصولاً إلى شاطئ مدينة المغيرة، بإجمالي جوائز مالية تصل إلى 30 مليون درهم.