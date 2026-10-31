أراضي عجمان تروج لفرص الإمارة العقارية بمعرض حيدر آباد الدولي

عجمان في 31 أكتوبر/ وام / تشارك دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان في معرض "UAE Property Grand Expo" الذي تقام فعالياته في مدينة حيدر آباد الهندية خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر بمركز "JRC للمؤتمرات والمعارض"، بمشاركة كبريات شركات التطوير والاستثمار العقاري.

وتأتي مشاركة الدائرة في هذا الحدث العقاري المهم في إطار جهودها المستمرة لاستعراض المقومات العقارية ومناخ الاستثمار في إمارة عجمان، وجذب المستثمرين الدوليين والمهتمين بالشأن العقاري إلى جانب تسليط الضوء على أبرز خدمات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري وتجاربها الناجحة.

ويشارك في المعرض عدد من أبرز شركات التطوير العقاري في عجمان، بهدف تعزيز حضورها في المحافل العقارية الدولية، والترويج للفرص الاستثمارية في الإمارة، لاسيما في القطاع العقاري باعتبارها إحدى أهم وأفضل وجهات الاستثمار العقاري في المنطقة.