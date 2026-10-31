البحرين والأردن توقعان محضر تعاون لتبادل الخبرات العسكرية في ختام أعمال لجنتهما المشتركة

المنامة في 31 أكتوبر/ وام / وقعت قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، محضر اجتماع يستهدف تنمية وتطوير التعاون ومواصلة تبادل الخبرات العسكرية، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة العليا المنعقدة بقوة دفاع البحرين.

وبحث الجانبان، بحضور اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات بقوة دفاع البحرين، والعميد الركن عبدالسلام إبراهيم عبدالله المومني المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تستهدف ترسيخ أطر التعاون الدفاعي القائم بين البلدين.

-خلا-.