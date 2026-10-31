جامعة أم القيوين تختتم هاكاثون الإمارات 2026 لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي

أم القيوين في 31 أكتوبر/ وام / اختتمت جامعة أم القيوين فعاليات النسخة التاسعة من "هاكاثون الإمارات 2026" لإمارتي أم القيوين ورأس الخيمة، الذي نظمته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تحت شعار "يصنع الأثر.. يتجاوز الفكرة"، وبدعم من مركز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك بعد ثلاثة أيام من الجلسات التدريبية وورش العمل والتحديات الابتكارية، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتنمية المهارات الرقمية ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.

وشهد اليوم الختامي للهاكاثون عرض المشاريع والحلول الابتكارية التي طورتها الفرق المشاركة أمام لجان التحكيم، حيث جرى تقييمها وفق معايير شملت الإبداع والابتكار، وقابلية التطبيق، ومدى فاعلية الحلول المقترحة في معالجة التحديات المطروحة، وقدرتها على الإسهام في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة.

واستعرضت الفرق المشاركة مشاريعها التي وظفت في تنفيذها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، موضحة أفكارها وآليات تنفيذها وإمكانية الاستفادة منها في مواجهة التحديات، بما يعكس قدرتها على توظيف المعارف والمهارات المكتسبة خلال الهاكاثون في تقديم حلول عملية قابلة للتطوير.

وتضمن الهاكاثون سلسلة من الجلسات التدريبية وورش العمل التي ركزت على التفكير التصميمي، وتحديد المشكلات وتوليد الأفكار، وبناء النماذج الأولية واختبارها، إلى جانب التعريف بنموذج العمل التجاري، بما أتاح للمشاركين فرصة تطوير مشاريعهم وصقل مهاراتهم في العمل الجماعي والتفكير الإبداعي.

وتأتي استضافة جامعة أم القيوين للهاكاثون في إطار جهودها لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في إعداد الكفاءات المؤهلة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتوفير بيئة محفزة للإبداع وتبادل الخبرات، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.