رئيسة الوزراء الإيطالية تتمسك بدعم أوكرانيا رغم التكلفة السياسية

روما في 31 أكتوبر/ وام / أكدت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، تمسك حكومتها بمواصلة دعم أوكرانيا، مشددة على أن هذا الموقف يستند إلى اعتبارات إستراتيجية تهدف إلى حماية المصالح الإيطالية بالدرجة الأولى، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد".

وأوضحت ميلوني، في مقابلة صحفية، إدراكها التام للثمن السياسي الذي قد تدفعه حكومتها نتيجة هذا الدعم، واحتمالية فقدان جزء من تأييد الناخبين غير الموافقين على هذا المسار، مؤكدة في الوقت ذاته عدم نيتها تغيير هذا التوجه الثابت.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية إن مساندة كييف لا تستهدف دعم الأوكرانيين فحسب، بل تأتي كضرورة للدفاع عن إيطاليا، معتبرة أن السماح بسيادة منطق القوة العسكرية في العالم لا يخدم المصالح الوطنية لبلادها بأي شكل من الأشكال.

-خلا-.