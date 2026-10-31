اتحاد الكتّاب برأس الخيمة يعزز الشراكات الثقافية لاستقطاب المواهب الشابة

رأس الخيمة في 31 أكتوبر/ وام / افتتح اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، فرع رأس الخيمة، موسمه الثقافي بأمسية سلطت الضوء على أهمية التعاون بين المؤسسات الثقافية في الإمارة، فيما يتعلق باستقطاب الشباب والطلبة من أصحاب المواهب الإبداعية، وتشجيعهم على المشاركة في الندوات والفعاليات والورش الأدبية، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من تجارب الكتّاب والأدباء وخبراتهم، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز ارتباطهم بالحراك الثقافي.

وشاركت في الأمسية تحت عنوان "من الشراكة إلى الفعل الثقافي"، موزة المسافري، مديرة المركز الثقافي في رأس الخيمة التابع لوزارة الثقافة، وأدارت الحوار موزة الحبسي، بحضور نخبة من المثقفين والأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.

وأكد ناصر اليعقوبي الزعابي، مدير فرع الاتحاد في رأس الخيمة، أهمية تعزيز الشراكات المؤسسية وتكامل الجهود بين الاتحاد ووزارة الثقافة، بما يسهم في إثراء الحراك الثقافي وتوسيع آفاق التعاون لخدمة الكتّاب والمبدعين ومختلف شرائح المجتمع.

وقال: نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الثقافية، ومدّ جسور التعاون معها، مستندين إلى المكانة التي يحظى بها اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وما يزخر به أعضاؤه على مستوى الدولة من خبرات وتجارب في مجالات الأدب والشعر والفنون المختلفة، آملين أن نترجم هذه الخبرات، إلى لقاءات ومبادرات نوعية تثري المشهد الثقافي، وتعمّق حضور الاتحاد ودوره في المجتمع.

واستعرضت موزة المسافري، أهمية الشراكة بين وزارة الثقافة واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، ودورها في دعم الحركة الأدبية والإبداعية، وتحويل الرؤى والأهداف المشتركة إلى برامج ومبادرات وأنشطة ثقافية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي.