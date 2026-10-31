الاتحاد الدولي للفروسية يختتم الدورات المتخصصة للأطباء البيطريين

أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / اختتمت مساء أمس في أبوظبي أعمال الدورات المتخصصة للأطباء البيطريين التي استضافها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بمقره في أبوظبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وأكد اتحاد الإمارات للفروسية أن الدورات البيطرية الدولية، ضمن متطلبات الاتحاد الدولي للفروسية، لتعزيز قدرات الأطباء البيطريين والمختصين في كل الفئات من خلال الترقية إلى المستوى الأعلى، والمحافظة على المستوى الثالث حسب الشروط المقررة والضوابط المعمول بها.

وقال الدكتور بشير أحمد فاتح المحاضر الدولي، إن الدورات البيطرية تضمنت برامج تدريبية متخصصة، لتزويد الأطباء البيطريين بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل كمسؤولين بيطريين في فعاليات الفروسية الدولية، وفق قواعد ولوائح الاتحاد الدولي، واجتياز مراحل من التقييم وفق الأسس والإجراءات المتبعة، والتي يمنح من خلالها الأطباء تصنيفات من المستوى الأول إلى الرابع.

وعبر المشاركون عن تقديرهم لجهود اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في استضافة الحدث، والحرص على تعزيز مهاراتهم المعرفية، وتوفير فرص الارتقاء إلى المستويات المتطورة، ما يسمح لهم بالمشاركة في الفعاليات الدولية، وأكدوا أن الدورات التأهيلية فرصة نوعية لها أثرها الإيجابي في اكتساب المعرفة، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية والمعايير المهنية.