حمدان بن محمد يعلن منح جائزة دبي الأفعال "Dubai-it" عن فئة الشركات في المجال التجاري لـ"زينة"

دبي في 31 أكتوبر/ وام / هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شركة زينة بفوزها بجائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة الشركات في المجال التجاري، تقديراً لنجاحها في تطوير منصة مالية انطلقت من دبي، وقدمت حلول دفع سهلة وسريعة لرواد الأعمال، وتحولت في وقت قياسي من تطبيق للتحويلات بين الأفراد إلى منصة مالية متكاملة.

وقال سموه: نعلن عن منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة الشركات في المجال التجاري لشركة "زينة".. انطلقت من دبي بسواعد شباب عرب، وسهّلت على آلاف الشركات قبول المدفوعات عبر الهاتف.. وتجاوز حجم المدفوعات فيها 1.5 مليار دولار في وقت قياسي.

وأضاف سموه: فيصل وسارة وطلال طوقان وجدوا في دبي فرصة لبناء منصة مالية متكاملة، سمّوها باسم والدتهم.. واليوم تخدم 500 ألف مستخدم، وتدعم 290 ألفاً من أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمنزلية.. هذه فلسفة Dubai-it.. أن تغتنم الفرص، وتكبر بطموحك، وتحقق إنجازاً يمتد أثره.. مبروك لفريق زينة.

وطوّر الأشقاء فيصل وسارة وطلال طوقان منصة Ziina للمدفوعات من الصفر في دبي، وقدموا تجربة موحدة تمكّن الأفراد والشركات من إرسال الأموال واستلامها وحفظها وإنفاقها بسهولة.

وأعادت المنصة تصميم تجربة المدفوعات لتكون أبسط وأكثر سلاسة عبر الهاتف، ومكنت أصحاب الأعمال من قبول المدفوعات مباشرة عبر هواتفهم دون الحاجة إلى أجهزة دفع منفصلة.

وأطلقت زينة أكثر من 13 منتجاً وميزة خلال أربع سنوات، لتتيح إرسال الأموال واستلامها وحفظها وإنفاقها، وتجاوز حجم المدفوعات 1.5 مليار دولار، ووصلت المنصة إلى 500 ألف مستخدم، وتدعم أكثر من 290 ألفاً من أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع المنزلية في دولة الإمارات.

وحققت الشركة نمواً بنسبة 163% في عدد الشركات النشطة على المنصة خلال عام واحد، مع نمو متواصل في أعداد المستخدمين منذ انطلاقها.

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: في دبي، الفرص متاحة للجميع، وأمام الشباب العربي بيئة تمكّنهم من بناء شركاتهم، وتطوير قدراتهم، وتحويل أفكارهم إلى نجاحات استثنائية، وفلسفة دبي في العمل Dubai-it تمنح هذا الطموح نهجاً واضحاً: إنجاز استثنائي، في وقت قياسي، وبجودة عالية، وتجربة "زينة" تجسّد قدرة الشباب العربي على المشاركة في بناء الاقتصاد الجديد، وتطوير حلول مالية تدعم نمو الأعمال وتوسّع فرص ريادة الأعمال.

وأضاف معاليه: يأتي تكريم "زينة" بجائزة دبي الأفعال تقديراً لتجربة حوّلت الفرص التي تتيحها دبي إلى قدرات تقنية عربية وقيمة اقتصادية ملموسة ونريد من الجائزة أن تحفّز المزيد من الشباب على المبادرة والبناء؛ فكل شركة ناجحة تنطلق من دبي تفتح المجال لفرص جديدة، وتؤكد أن طموحات الشباب العربي يمكن أن تتحوّل هنا إلى منجزات تنافس عالمياً.

وتترجم تجربة زينة نهج Dubai-it في العمل: سرعة في التطوير، وتميّز في تقديم التجربة، ونمو استثنائي يحوّل التكنولوجيا المالية إلى قيمة حقيقية للأفراد والأعمال.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق مبادرة "دبي الأفعال Dubai-it" لتجسد فلسفة دبي في العمل ونموذجها التنموي القائم على الإنجاز والعمل الجاد والإصرار على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة في وقت قياسي.

وتهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة الإنجاز في المؤسسات والشركات، وتحويل فلسفة دبي في العمل إلى نهج مؤسسي مستدام يقوم على السرعة والإتقان وصناعة الأثر.

وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت جائزة دبي الأفعال "Dubai-it Award"، وهي جائزة سنوية لتكريم من أنجز وفق فلسفة دبي في العمل وحقق المعنى الحقيقي لـ"Dubai-it"، والمتمثل في إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي.

وتستهدف الجائزة الأفراد والمشاريع والمؤسسات والشركات التي أسهمت في تحويل الأفكار والطموحات إلى إنجازات ونتائج ملموسة، وتجسيد فلسفة دبي في العمل من خلال أفعال ومشاريع ذات أثر واضح.