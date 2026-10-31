نادي الشارقة للدراجات يتوج الفائزين في تحدي سحب خورفكان

الشارقة في 31 أكتوبر/ وام / توج الشيخ سعود بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للدراجات اليوم أبطال تحدي سحب خورفكان للدراجات.

وشهدت الفعالية مشاركة 325 متسابقاً ومتسابقة وحققت الهدف منها بفضل حماس المشاركين والصعوبة التي يتميز بها مسار السباق الذي يختبر قوة التحمل لاقصى درجة وبرهنت على زيادة إقبال شباب الشارقة على هذه الرياضة.

وأقيمت نسخة العام الحالي بالتعاون مع عدد من الجهات الراعية والداعمة وتسابق المشاركون لمسافتى 22.3 كلم و 29.3 كلم بين السحب التي ترتفع 600 متر فوق سطح البحر في تحدي كبير ومثير.

حضر تكريم الفائزين سعادة محمد عبيد الحصان الشامسي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة يوسف ميرزا نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، بجانب زكية سهيل المشرخ مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالإنابة وإبراهيم سيف رئيس قسم تنظيم وإدارة الفعاليات بالإدارة وخالد مراد عضو مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي وخالد محمد من المجلس الرياضي.

وجاءت نتائج السباق كما يلي: سباق 22.3 كلم لفئة الرجال الأول منصور الجسمي والثاني محمد النعيمي والثالث أحمد العلي وللسيدات الأولى إيسلاي دي نيل والثانية جانا ميلياني والثالثة فاطمة بخيت.. وسباق 29.3 كلم فئة المواطنين رجال الأول يوسف عبدالله والثاني إبراهيم يوسف والثالث عبدالله علي، وللفئة المفتوحة الأول وأسامة صباحي والثالث سلمان منصوري والثالث كيلر ميلر .. وللفئة المفتوحة سيدات الأولى زهراء حسين تلتها موزا الجافي والثالثة مروة خوار وللفئة المفتوحة الأولى اينيس كاراسكو والثانية ايرن طومسون والثالثة مادي بلاك ..كما تم تتويج سالم جمعة الفائز في فئة أصحاب الهمم.