شرطة رأس الخيمة تكرم فيصل الغيص الفائز بذهبية آسيا للبنش برس

رأس الخيمة في 31 أكتوبر/ وام / أعرب سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة عن اعتزاز القيادة بمنتسبيها القادرين على حصد النجاحات وتحقيق الإنجازات المحلية والعالمية التي تسهم في تعزيز حضورها الريادي في كافة المجالات.

وأضاف النعيمي خلال استقباله وتكريمه للمساعد أول فيصل أحمد الغيص الحاصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة آسيا للبنش برس التي أقيمت مؤخرا في تركيا أن أبناء شرطة رأس الخيمة جعلوا من منصات التتويج والتميز محطة دائمة في مسيرتهم ورفعوا اسم دولتهم عاليًا خفاقًا في سماء الإنجازات العالمية.

وأشاد اللواء النعيمي بتحقيق المساعد أول الغيص لهذا الإنجاز الذي يضاف إلى رصيد إنجازات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة التي تحرص دومًا على تشجيع منتسبيها وتوفير الأجواء والبيئة المحفزة لهم؛ للمضي قدمًا في طريق تحقيق الإنجازات في مختلف المواقع.

ويعتبر البطل فيصل الغيص الزعابي الأبرز في وزنه برياضة القوة البدنية على مستوى الإمارات والوطن العربي، إذ سبق له حصد 5 ميداليات على مستوى بطولات العالم فضلاً عن 27 ميدالية على مستوى آسيا، وبذلك أضاف الزعابي إنجازاً جديداً إلى سجل الإمارات في رياضة القوة البدنية.