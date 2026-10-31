الإمارات/ أجندة حافلة بالفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية في نوفمبر

أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / تستقبل دولة الإمارات شهر نوفمبر 2026 بأجندة حافلة بالمعارض والمؤتمرات والفعاليات الثقافية والرياضية، تشمل قطاعات الطاقة والصناعة والطب والدفاع والتكنولوجيا والبناء والفنون والتراث، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة.

ويجسد تنوع أجندة الفعاليات التي تستضيفها الإمارات، قدرة الدولة على توفير منصات تجمع المشاركين والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، كما يبرز مكانتها كوجهة رئيسية لاستضافة الأحداث المتخصصة.

وتتصدر أبوظبي هذه الأجندة بتنظيم فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" من 2 إلى 5 نوفمبر، بمشاركة متوقعة تبلغ 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2250 شركة عارضة و1800 متحدث، إلى جانب 30 جناحا وطنيا، ليشكل أحد أبرز التجمعات العالمية لقطاع الطاقة.

وتستضيف أبوظبي المؤتمر العالمي السادس والأربعين للطب العسكري من 9 إلى 13 نوفمبر، بمشاركة مختصين في الطب العسكري والصحة من دول متعددة، فيما يعقد مؤتمر الشرق الأوسط للدفاع في 19 نوفمبر بأكاديمية ربدان.

ويقام معرض أبوظبي الدولي للقوارب من 19 إلى 22 نوفمبر في دورته الثامنة والأكبر بتاريخ الحدث الذي استقبل العام الماضي أكثر من 52 ألف زائر، بمشاركة 1068 عارضا وعلامة تجارية.

وتحتضن مدينة العين معرض العين الدولي للصيد والفروسية من 25 إلى 29 نوفمبر، بتنظيم مجموعة أدنيك ونادي صقاري الإمارات، مستقطبا المهتمين بالصقارة والفروسية والصيد والرياضات التراثية.

وفي دبي، ينعقد معرض "جلفود للتصنيع" من 3 إلى 5 نوفمبر، بمشاركة شركات من قطاعات تصنيع الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف وسلاسل الإمداد، وتتزامن مع الحدث فعاليات "جلف هوست" و"آي إس إم الشرق الأوسط" و"برايفت ليبل الشرق الأوسط"، لتجمع الموردين والمصنعين والمشترين في قطاعات الأغذية والضيافة والتجارة.

بدوره، يستضيف مركز دبي التجاري العالمي معرض ومؤتمر "آي إس إي إيه 2026" من 6 إلى 15 نوفمبر، جامعا الفنون الرقمية والبحث الأكاديمي والتقنيات الحديثة.

واستقطب برنامج الحدث أكثر من ألف طلب مشاركة فنية، وتأهلت أكثر من 100 عمل فني للعرض، إلى جانب أكثر من 140 ورقة أكاديمية، وأكثر من 40 جلسة وحوارا فنيا، ضمن برنامج دولي للفنانين والباحثين.

وأعلنت دبي عن إطلاق الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية "إي في وورلد 2026" من 10 إلى 12 نوفمبر، مع توقعات باستقطاب أكثر من 300 شركة وهيئة ومؤسسة محلية ودولية، وأكثر من 10 آلاف زائر ومشارك متخصص، إلى جانب أكثر من 30 شريكا من قطاعات النقل المستدام والتقنيات المرتبطة به.

وتشهد دبي عقد مؤتمر القمة العالمية للشرطة من 16 إلى 18 نوفمبر في دبي، بمشاركة متوقعة لنحو 220 متحدثا يمثلون أكثر من 110 دول، وأكثر من 170 عارضا دوليا.

كما تستضيف دبي معرض "بيغ 5 جلوبال" من 23 إلى 26 نوفمبر في دورته السابعة والأربعين، مع توقعات باستقطاب أكثر من 65 ألف مشارك، وأكثر من 1800 عارض، يمثلون أكثر من 165 دولة، إلى جانب أكثر من 450 متحدثا.

بدورها، تنظم هيئة الشارقة للكتاب الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب من 4 إلى 15 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 2673 ناشرا وعارضا من 124 دولة، و106 كتّاب وفنانين ومثقفين من 25 دولة، ضمن 1500 فعالية ثقافية وفنية.

وفي عجمان، يعد منتدى عجمان للإعلام "ذا سيغنال 2026" من أبرز الأحداث التي تشهدها الإمارات خلال نوفمبر، بمشاركة إعلاميين وخبراء ومهنيين لمناقشة تحولات صناعة الإعلام والاتصال وتأثير التقنيات الجديدة في إنتاج المحتوى وتوزيعه.

من جهتها، تستضيف رأس الخيمة قمة الطاقة من 25 إلى 27 نوفمبر في دورتها الثالثة، بمشاركة قادة إقليميين وخبراء ومبتكرين وصناع قرار من القطاعين العام والخاص.

وتركز القمة على الطاقة المتجددة والتخزين وخفض الانبعاثات والشبكات المستقبلية والاستدامة.

وفي الفجيرة، يقام مهرجان الخليج للمسرح في دورته الخامسة عشرة من 13 إلى 20 نوفمبر في مركز الفجيرة الإبداعي، بمشاركة نحو 400 فنان وإعلامي، ضمن تجمع خليجي يعنى بالمسرح والفنون الأدائية.

كما تنظم الفجيرة، بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك من 7 إلى 10 نوفمبر، في نسختها السادسة، بمشاركة متنافسين في فئات متعددة، بينها فئات للشباب، وتتضمن البطولة تصفيات مؤهلة إلى نهائيات عالمية مقررة في كوستاريكا عام 2027.

وفي أم القيوين، ستقام مسابقة الروبوتات التي تنظمها جامعة أم القيوين ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في نوفمبر المقبل، بمشاركة طلبة ومهتمين بالتقنيات والبرمجة والتصميم الهندسي.