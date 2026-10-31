دورة الناشرين تجمع 200 مشارك لبحث سوق الكتب الصوتية والتوزيع العالمي

الشارقة في 31 أكتوبر/ وام / سلّط خبراء في صناعة النشر الضوء على الفرص المتاحة لتوسيع انتشار المحتوى العربي في الأسواق العالمية والاستفادة من النمو المتسارع لسوق الكتب الصوتية والوصول إلى فئات جديدة من الجمهور وذلك خلال الدورة الخامسة عشرة من "الدورة التدريبية للناشرين" التي انطلقت اليوم في مركز إكسبو الشارقة التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع مركز النشر والكتابة والإعلام في كلية الدراسات المهنية بجامعة نيويورك بمشاركة 200 ناشر.

وقدم 7 متحدثين خلال الدورة جلسات تناولت محاور رئيسية شملت النشر الصوتي والتسويق بالفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي والترجمة الدولية وتبادل المحتوى الثقافي تحت شعار "الوصول إلى جمهور جديد: التواصل والتفاعل على نطاق دولي".

وأكد منصور الحساني مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب أهمية تزويد الناشرين بالمعارف والأدوات التي تساعدهم على مواكبة التحولات التي تشهدها صناعة النشر.

وقال: تشمل صناعة النشر اليوم تطوير المحتوى وإدارة الحقوق والتسويق والتوسع في الأسواق الدولية إلى جانب إنتاج الكتب وإيصالها إلى القراء ومع تغير عادات القراءة وظهور أدوات جديدة للوصول إلى الجمهور تزداد حاجة الناشرين إلى فهم هذه التحولات والاستفادة منها لتعزيز حضورهم في الأسواق ورفع قدرتهم التنافسية.

واستعرضت أندريا تشامبرز العميد المساعد في مركز النشر والكتابة والإعلام بجامعة نيويورك أبرز محاور البرنامج وأهميتها في مواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة النشر العالمية.

واستهل البرنامج جلساته بمحاضرة عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "التواصل مع المستمعين: الكتب الصوتية تعبر الحدود" قدمتها إيريا ألفاريز نائبة رئيس الاستراتيجية العالمية للكتب الصوتية في "بنغوين راندوم هاوس" تناولت خلالها النمو المتسارع لسوق الكتب الصوتية والفرص التي يتيحها للناشرين للوصول إلى جمهور جديد في مختلف الأسواق.

وقالت ألفاريز: يمتلك العالم العربي فرصاً كبيرة لتطوير سوق الكتب الصوتية ويمكنه الاستفادة من تجارب البرازيل والدول الناطقة بالإسبانية ويتحدث العربية أبناء ثقافات متنوعة لكل منها تفضيلاتها ولهجاتها الخاصة وهو تنوع يمكن للناشرين الاستفادة منه عبر تطوير محتوى يناسب الجمهور المحلي والحصول على الحقوق الصوتية في مراحل مبكرة وتوسيع قوائم الإصدارات والاستثمار في جودة الأداء الصوتي ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في رفع كفاءة العمل مع استمرار أهمية جودة السرد وفهم احتياجات المستمعين.

وتواصلت مناقشة هذا المحور في جلسة بعنوان "التواصل مع المستمعين: سوق الكتب الصوتية إقليميًا" قدمها علي عبد المنعم الرئيس التنفيذي لشركة آراب بوك فيرس وأحمد رويحل الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة وتناول المتحدثان الفرص المتاحة في سوق الكتب الصوتية بالمنطقة والاستراتيجيات التي تراعي خصوصية الجمهور المحلي وطبيعة الأسواق الإقليمية.

وأشار عبد المنعم إلى الفرص الكبيرة التي لم تُستثمر بعد في هذا السوق موضحاً أن عدد العناوين الصوتية المتاحة باللغة العربية يبلغ نحو 14 ألف عنوان مقابل نحو 470 مليون ناطق بالعربية مشيرا إلى ان الكتب الصوتية تصل إلى فئات جديدة من الجمهور إذ لم تكن القراءة من عادات نحو 70% من المستمعين في السابق وقد نمت الإيرادات بنسبة 165% خلال عام 2025 ما يعكس ارتفاع الطلب على هذا المحتوى ومن المهم أن يدرك الناشرون الاختلافات بين الأسواق الإقليمية ويستثمروا في جودة الأداء الصوتي.

وقال أحمد رويحل: تستحوذ منطقة الخليج على 61% من إيرادات الكتب الصوتية العربية مقابل 26% فقط من حجم الاستماع فيما تستحوذ مصر وشمال إفريقيا وبلاد الشام على 54% من الاستماع مقابل 24% من الإيرادات ويُعد فهم هذه الفروقات أساسياً لتطوير السوق ومع توسع المنصات الدولية في المنطقة تتاح أمام الناشرين فرص لإعادة إحياء إصداراتهم الحالية بتحويلها إلى كتب صوتية والوصول إلى جمهور جديد واستكشاف فرص إنتاج محتوى مخصص منذ البداية للاستماع.

وقدم تامر سعيد مدير وكالة الشارقة الأدبية جلسة بعنوان "مشاركة أصولك الثقافية: منظور إقليمي" استعرض خلالها الفرص المتاحة لوصول المحتوى العربي إلى الأسواق الدولية مشيرا إلى إن وصول الأدب العربي إلى الجمهور العالمي ينبغي أن يحافظ على هويته الثقافية فهي تحديداً ما يمنحه قيمته ويمكن تكييف أغلفة الكتب وأساليب تسويقها وتقديمها بما يناسب الأسواق المختلفة مع الحفاظ على العناصر التي تمنح الحكايات خصوصيتها وتميزها ونسعى إلى أن تصل الحكايات العربية إلى مزيد من القراء حول العالم، محتفظةً بخصوصيتها الثقافية والمحلية.

وخلال جلسة افتراضية بعنوان "مشاركة أصولك الثقافية مع العالم" استعرضت كيلي فاربر الخبيرة الدولية في استكشاف الأعمال الأدبية السبل التي تتيح للناشرين إيصال إصداراتهم إلى القراء في الأسواق العالمية من خلال الوكلاء الأدبيين والخبراء المتخصصين في اكتشاف الأعمال القابلة للنشر والترجمة والمترجمين ومعارض الكتب ومنح الترجمة وشراكات التوزيع الدولية.

وركزت الجلسات المسائية على استراتيجيات التواصل مع الجمهور عبر المنصات الرقمية والاستخدامات المتنامية للذكاء الاصطناعي في صناعة النشر.

وقدمت لورين هيس المديرة الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي في شركة "ليتل براون آند كومباني" التابعة لمجموعة "هاشيت للكتاب" في الولايات المتحدة جلسة افتراضية بعنوان "الفيديو على منصات التواصل: من التعريف بالكتب إلى زيادة المبيعات" تناولت خلالها توظيف "يوتيوب" و"تيك توك" في الترويج للكتب والمؤلفين وزيادة المبيعات واستراتيجيات التسويق بالفيديو، وتأثير الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى واكتشافه.

واختُتم البرنامج بجلسة بعنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي في تقييم المخطوطات: ما الذي يحتاج الناشرون إلى معرفته" قدمها الدكتور محمود الرجبي أستاذ الإعلام الرقمي المشارك في جامعة الشرق الأوسط بالأردن استعرض خلالها استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تقييم المخطوطات وتحديد نقاط قوتها وضعفها وإعداد تقارير تدعم قرارات النشر إلى جانب المخاطر والقيود المرتبطة باستخدام هذه التقنيات في التقييم التحريري.