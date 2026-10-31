"حشيم 153" بطلاً لسباق دبي هاربر للقوارب الشراعية 43 قدماً

دبي في 31 أكتوبر/ وام / توّج المحمل "حشيم 153"، لمالكه عبدالله محمد المرزوقي، وبقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي، بطلاً لسباق دبي هاربر، الجولة الثانية للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم، ضمن منافسات الموسم الرياضي البحري 2026-2027.

وحل المحمل "نمران"، لمالكه عبدالله محمد المرزوقي، وبقيادة النوخذة عمر عبدالله المرزوقي، في المركز الثاني، فيما جاء المحمل "زلزال"، لمالكه والنوخذة مروان عبدالله المرزوقي، ثالثاً، بعد منافسة متقاربة بين المحامل المتقدمة.

وشهد السباق مشاركة 35 محملاً، تمكنت جميعها من إكمال المنافسات والوصول إلى خط النهاية، في مؤشر على المستوى الفني للمشاركين وخبرة النواخذة والبحارة في التعامل مع مجريات السباق وظروفه.

وقال محمد المري، مدير إدارة الأنشطة الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن السباق شهد منافسة قوية ومتقاربة استمرت حتى المراحل الأخيرة، مشيراً إلى أن تقارب مستويات المحامل عكس الخبرة الفنية للنواخذة والبحارة وقدرتهم على قراءة ظروف السباق واختيار الأساليب المناسبة للمنافسة.

وأضاف أن السباق اتسم بطابع تكتيكي، وظلت نتائجه مفتوحة حتى خط النهاية، لافتاً إلى أن نجاح المحامل الـ35 المشاركة في إكمال السباق والوصول إلى خط النهاية يعكس المستوى المميز للمشاركين.