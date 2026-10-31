المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يهنئ الأعضاء الجدد في البرلمان الإماراتي للطفل

أبوظبي في 31 أكتوبر/ وام / هنأ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الأعضاء الجدد الذين حازوا عضوية البرلمان الإماراتي للطفل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تمثيل أقرانهم والإسهام بشكل فاعل في مناقشة القضايا التي تهم الأطفال في دولة الإمارات، وفي رسم خريطة الطريق وصياغة الإستراتيجيات التي تحقق المزيد من النهوض بواقع الطفل الإماراتي وتحقق له الرفاهية المنشودة.

وأكد المجلس أن البرلمان الإماراتي للطفل يشكل منصة وطنية رائدة لترسيخ ثقافة المشاركة وتعزيز مهارات الحوار والقيادة والتعبير عن الرأي لدى الأطفال، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تمكين النشء وإعداد أجيال واعية وقادرة على الإسهام الفاعل في صناعة المستقبل.

وبهذه المناسبة، هنأت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الأعضاء الجدد في البرلمان الإماراتي للطفل مؤكدة أهمية الدور الذي سيقومون به والرسالة التي سيحملونها في سبيل إيصال صوت الأطفال وطموحاتهم، وتعزيز دورهم كشركاء في بناء المستقبل.

وقالت إن دولة الإمارات تحرص، في ظل قيادتها الرشيدة، على تمكين النشء وتوفير الفرص والممكنات كافة، التي تتيح لهم القيام بدور فاعل في صياغة المستقبل، انطلاقا من إيمانها بقدرات أبنائها وبناتها، وتواصل توفير المنصات التي تتيح للأطفال التعبير عن آرائهم والمشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بقضاياهم، بما يرسخ قيم المواطنة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية.

وأكدت سعادتها أن البرلمان الإماراتي للطفل يمثل تجربة وطنية ملهمة تهدف إلى تنمية مهارات القيادة والحوار لدى الأطفال، وإعداد جيل قادر على الابتكار والعطاء والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة، معربة عن تطلعها إلى أن يقدم الأعضاء الجدد أفكاراً ومبادرات تعكس تطلعات أقرانهم وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل ورفاهيته.

وشهدت الانتخابات مشاركة فاعلة، حيث بلغ إجمالي عدد الأصوات التي أدلى بها الأطفال 11,445 صوتاً، في مشهد يعكس تفاعلهم وحرصهم على المشاركة في اختيار ممثليهم، وممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرار المتعلق بقضاياهم.

وثمّن المجلس جهود أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية والشركاء الإستراتيجيين الذين أسهموا في إنجاح التشكيل الجديد للبرلمان، سواء من خلال الاختيار أو الانتخاب، مؤكداً استمرار العمل على تطوير المبادرات والبرامج التي تعزز مشاركة الأطفال وتمكينهم من أداء أدوارهم في المجتمع.

وتمنى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للأعضاء الجدد دورة برلمانية حافلة بالإنجازات، تسهم في تعزيز مكانة الطفل الإماراتي وترسيخ ثقافة المشاركة الفاعلة في المجالات المختلفة.

وضمت قائمة أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل للفصل التشريعي الثاني (2026 – 2028) المكونة من 40 عضوا، عن إمارة أبوظبي كلا من محمد بن سلطان أحمد سلطان الجابر، ونيلا بنت سعد نصيب سعد الأحبابي، وأحمد بن يونس حاجى عبدالله الخوري، وعوشه بنت علي الحاج عبدالله المحيربي، وزايد بن هزاع مبارك غانم المزروعي، وموزة بنت سيف حميد سيف الشامسي، وعلي بن غدير علي محمد المنصوري، ولميا بنت وليد حمد سالم الشقصي، وعن إمارة دبي كلا من سالم بن طلال سالم فرج ياقوت، وصفا بنت علي محمد صالح علي الزرعوني، وأحمد بن عبدالله أحمد محمد أهلي، وفاطمة بنت خالد عبيد حميد المنصوري، وسيف بن عبدالله محمد الأشرم الفلاسي، وفاطمة بنت عبدالله ابراهيم شمس الدين عبدالله، ومحمد بن أحمد محمد البلوشي، ومريم بنت معاذ إبراهيم شمس الدين عبدالله.

وعن إمارة الشارقة ضمت قائمة الأعضاء كلا من حميد بن سعيد صالح خلف الزعابي، وهداية بنت صالح سعيد سالم سعيد، وأحمد بن علي محمد سلطان العويس، ومريم بنت إسماعيل راشد المدفع الحارثي، وفيصل بن طلال باروت الباروت البارودي، والريم بنت علي سعيد علي الشحي، في حين ضمت عن إمارة رأس الخيمة كلا من مروان بن سعيد أحمد عليوه الشحي، والريم بنت خالد حسن عبدالله محمد، وذياب بن سليمان حسن حياه الشحي، ودلال بنت ماجد سعيد محيمد الحبسي، وأحمد بن مزيود سيف المزيود الشحي، ونورة بنت عبدالله حسن السديس الشميلي.

ونال عضوية البرلمان عن إمارة عجمان كل من ناصر بن خالد ناصر محمد الجازمي، وفاطمة بنت أحمد محمد سعيد الشحي، وزايد بن أحمد سلطان راشد الكعبي، وعليا بنت خميس خلفان سعيد الكعبي، وعن إمارة أم القيوين كل من محمد بن علي سلطان الماكري آل علي، وفاطمة بنت محمد عبدالله طحنون آل علي، وراشد بن عيسى سعيد بالأصلي آل علي، ولطيفه بنت سعيد خميس فيروز آل علي، وعن إمارة الفجيرة كلا من حامد بن أحمد محمد سعيد الحفيتي، وعفراء بنت راشد سعيد راشد الحفيتي، وسليمان بن عبدالله سليمان سالم الظنحاني،والدانه بنت علي أحمد عبدالله الحمودي.