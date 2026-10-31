"إيجيان برنس" لجودلفين يفوز بسباق سانت سايمون ستيكس في بريطانيا

دبي في 31 أكتوبر/ وام/ فاز الجواد "إيجيان برنس" العائد لفريق جودلفين، بسباق «سانت سايمون ستيكس» للفئة الثالثة، الذي أقيم أمس، على مضمار نيوماركت في بريطانيا، محققاً أول انتصار له في سباقات الفئات.

وجاء الفوز بإشراف المدرب شارلي أبلبي، ليواصل الجواد البالغ من العمر أربع سنوات تطوره مع توالي مشاركاته، ويرفع رصيده إلى 4 انتصارات من أصل 6 مشاركات.

وأكد الفارس كيران شومارك أن "إيجيان برنس" قدم أداءً جيداً، واستفاد من تمركزه خلف المتصدر، قبل أن يظهر سرعة قوية في المرحلة الحاسمة، ويحافظ على توازنه حتى خط النهاية.