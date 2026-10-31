أحمد بن سعود المعلا يحضر حفل أفراح بو عصيبة

أم القيوين في 31 أكتوبر/ وام/ حضر سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه علي يوسف مبارك بو عصيبة، بمناسبة زفاف نجله يوسف على كريمة جاسم سيف محمد بو عصيبة.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الاتحاد بأم القيوين، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الرقمية بأم القيوين.

وقدّم سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، والشيوخ الحضور، التهاني والتبريكات إلى العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة.