محمد بن راشد للإسكان وجرانديوس تدرسان خدمات التجزئة بالمجمعات السكنية

دبي في 31 أكتوبر/ وام/ وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مذكرة تفاهم، مع "جرانديوس سوبر ماركت"، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ودراسة إمكانية توفير خدمات البيع بالتجزئة والمواد الاستهلاكية والاحتياجات الأساسية لسكان المجمعات السكنية التابعة للمؤسسة بما يدعم تكامل الخدمات المقدّمة لهم ويسهم في الارتقاء بجودة حياتهم.

وتم توقيع المذكرة في مقر المؤسسة بدبي، بحضور سعادة محمد حسن الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان وغسان عبود رئيس مجلس إدارة "غسان عبود القابضة"، ووقعها نورة محمد الرميثي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان وأحمد عبود الرئيس التنفيذي المالي لدى "غسان عبود القابضة".

وتضع المذكرة إطارا للتعاون يتيح الاستفادة من خبرات «جرانديوس» في قطاع التجزئة وبحث إمكانية توفير خدمات ومنتجات تلبي الاحتياجات اليومية لسكان المجمعات السكنية. كما تشمل دراسة فرص التعاون الاستثماري المستقبلي وفق القوانين والإجراءات المعمول بها لدى المؤسسة بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان.

وقالت نورة محمد الرميثي، إن المؤسسة تحرص على تعزيز مقومات المجتمعات السكنية المتكاملة من خلال دراسة احتياجات السكان وبناء شراكات تسهم في تطوير الخدمات المتاحة لهم. وتتيح المذكرة بحث فرص التعاون مع جرانديوس والاستفادة من خبراتها في قطاع التجزئة بما يدعم توفير الاحتياجات اليومية بالقرب من المساكن ويعزّز راحة الأسر وجودة حياتها.