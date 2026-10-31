تشيلسي يفوز على مانشستر يونايتد ويرتقي للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي

لندن في 31 أكتوبر/ وام/ عاد تشيلسي للإنتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه اليوم، على مانشستر يونايتد 2-0، في ملعب ستامفورد بريدج، بإنطلاقة مباريات الاسبوع التاسع من المسابقة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الرابع، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط بالمركز الثامن عشر.

وضمن الجولة ذاتها فاز برايتون على مانشستر سيتي 1-0، في ملعب الاتحاد، ورفع برايتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد السيتي عند 21 نقطة في الصدارة، بنفس رصيد أرسنال الثاني، والذي يلتقي مع ليفربول غدا.

كما فازبورنموث على ليدز 2-0، وكوفنتري سيتي على سندرلاند 3-1، وبرينتفورد على نوتنغهام فورست 2-0، فيما تعادل هال سيتي مع إيبسويتش تاون 2-2.