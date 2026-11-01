"سياحة الشارقة" تستعرض تجاربها السياحية المتعددة في معرض سوق السفر العالمي 2026 بلندن

الشارقة في الأول من نوفمبر / وام / تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في معرض سوق السفر العالمي (WTM London 2026) وذلك للعام الثالث والعشرين على التوالي خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري في مركز إكسل لندن بالمملكة المتحدة.

ويشارك تحت مظلة جناح إمارة الشارقة "نورتُم الشارقة" بجانب هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وفد يضم أكثر من 20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص ويستعرض الجناح مقومات الجذب السياحي التي تتمتع بها الإمارة وما تقدّمه من عروض بوصفها وجهة سياحية رائدة عالمية المستوى.

كما يسلّط الجناح الضوء على التراث الثقافي للإمارة وتنوع التجارب السياحية بين وسط المدينة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية مع التركيز على السياحة البيئية والمغامرات والسياحة المستدامة والعائلية واستعراض خيارات الإقامة والضيافة التي تحتضنها الإمارة حيث تمنح كل منشأة فندقية ضيوفها تجربة فريدة تستمد طابعها من موقعها سواء قرب شواطئ البحر أو بين أحضان الجبال أو في قلب الصحراء إلى جانب باقة من المشاريع التنموية الجديدة التي تُثري المشهد السياحي في الشارقة وتمنحه مزيدًا من التنوع.

ويُعد السوق الأوروبي واحدًا من الأسواق السياحية الرئيسية لإمارة الشارقة بوصفه مصدرًا مهمًا للزوار وركيزة أساسية لنمو قطاعها السياحي إذ يجد الزائر الأوروبي في الإمارة ما يبحث عنه من أصالة ثقافية وطبيعة خلّابة وتجارب عائلية وتنوّع سياحيّ متكامل وتأتي المملكة المتحدة في طليعة هذه الأسواق إلى جانب ألمانيا وفرنسا ما يجعل من معرض سوق السفر العالمي بلندن منصة مثالية لتوطيد العلاقات مع الشركاء الأوروبيين وفتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز حضور الإمارة على خريطة السفر العالمية والأوروبية خاصة.

وتأتي المشاركة في المعرض ضمن استراتيجية الإمارة لتعزيز الشراكات في قطاع السفر والسياحة العالمي وبناء جسور تعاون جديدة مع الأسواق الأوروبية الكبرى وفي مقدمتها السوق البريطانية بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للترويج للإمارة كوجهة سياحية عالمية متكاملة بما تمتلكه من فرص ومقومات جاذبة وما تقدّمه من تجارب وخدمات مبتكرة وتسليط الضوء على ما تشهده من نمو وتطور متواصل في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية من بينها السياحة بما يعزّز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويقدم جناح "نوّرتم الشارقة" مفهومًا جديدًا للمشاركة في المعارض السياحية الدولية من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة وسرد القصص بالاستعانة بالمؤثرات السمعية والبصرية في تجربة تفاعلية مبهرة تتيح للزوار والشركاء التعرف على المشهد السياحي المتنوع والمشهد الثقافي والفني والتراثي لإمارة الشارقة التي تتميز بتنوع مقوماتها السياحية وما توفره من تجارب غامرة على مدار العام تشمل السياحة الترفيهية والثقافية والرياضية والبيئية إلى جانب أجندة حافلة بالفعاليات والمهرجانات السنوية حيث يسهم هذا التنوع في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية متكاملة تستقطب السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويضم وفد الشارقة لعام 2026 جهات حكومية، من بينها هيئة مطار الشارقة الدولي والشارقة لإدارة الأصول وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الشارقة للمتاحف ومجلس الشارقة الرياضي ومعهد الشارقة للتراث وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" ومركز إكسبو الشارقة ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ونادي الشارقة للسيارات القديمة وشركة أرادَ للتطوير العقاري إضافة إلى جهات القطاع الخاص التي تشمل العربية للطيران ووكالة مطار الشارقة للسفريات "ساتا" والشارقة الوطنية للفنادق إلى جانب عدد من أبرز المنشآت الفندقية و شركات السياحة بالإمارة.