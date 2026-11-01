جامعة الشارقة وآفاق الإسلامية للتمويل تعززان تبادل المعرفة ودعم الطلبة وتنمية الكفاءات

الشارقة في الأول من نوفمبر / وام / وقّعت جامعة الشارقة وشركة آفاق الإسلامية للتمويل اتفاقية تعاون تؤسس لشراكة مستدامة بين الجانبين تشمل تبادل المعرفة والخبرات ورعاية الطلبة ودعمهم وتطوير برامج التدريب والتوظيف والتعاون في البحث العلمي والمبادرات ذات الأثر المجتمعي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وقّع الاتفاقية عن جامعة الشارقة الدكتور عصام الدين عجمي مدير الجامعة وعن آفاق الإسلامية للتمويل عثمان باسط الرئيس التنفيذي وذلك بمقر الجامعة.

وأكد الدكتور عصام الدين عجمي أن التعاون بين التعليم العالي وقطاعي الصناعة والمال أصبح ضرورة ملحة في ظل التطور السريع في التعليم وحاجة الجامعات إلى التأقلم مع احتياجات المجتمع وضرورة التصدي للتحديات العالمية التي لا يستطيع أي قطاع مواجهتها منفرداً، لافتا إلى التطور الكبير في مجالي الإدارة المالية والتمويل وما يفرضه من مواكبة حقيقية من المؤسسات الأكاديمية.

وشدد على أهمية التدريب العملي القائم على تعرّض الطلبة للخبرات اليومية في مواقع العمل لما يحققه من إثراء للعملية التعليمية إذ يمنح الطالب مهارات حقيقية يحتاجها سوق العمل ويؤهله للالتحاق السريع بوظيفة بعد التخرج، معربا عن شكره لآفاق الإسلامية للتمويل على رغبتها في دعم الطلبة من خلال المنح الدراسية والمساعدات مثمّناً هذه المبادرة التي تفتح أمام الطلبة المستحقين للدعم فرصاً أوسع لمواصلة تعليمهم.

من جانبه أكد عثمان باسط أن دعم التعليم وتمكين الشباب من أولويات (آفاق) في إطار مسؤوليتها المجتمعية، معرباً عن تطلعه من خلال هذه الاتفاقية إلى توفير فرص التدريب العملي للطلبة ودعم المبادرات التعليمية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع والتحولات التي يشهدها القطاع المالي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في تبادل الخبرات في البحوث والدراسات المرتبطة بالتمويل الإسلامي والحلول التمويلية والاستشارية وبرامج التوظيف والتدريب ومشاريع دعم الطلبة عبر المنح الدراسية والمساعدات المالية.

وبموجب الاتفاقية تعتمد الجامعة (آفاق) كإحدى الجهات المانحة للطلبة الى جانب تبادل خبراتها في المجالات المصرفية والإدارية وإدارة المخاطر والتمويل الإسلامي.