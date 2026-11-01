"أبوظبي للصقارين" يعلن روزنامة المسابقات الجديدة في العين

أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / أعلن نادي أبوظبي للصقارين عن تفاصيل الجدول الزمني لسباقات الصيد بالصقور في منطقة العين، ضمن الروزنامة الجديدة المعتمدة للموسم الجديد 2026-2027.

وأكد في بيان له أن منطقة العين ستستضيف هذا الموسم عدداً من المسابقات تبدأ ببطولة العين للهدد في جولتها التمهيدية خلال الفترة من 17 إلى 26 نوفمبر الجاري، تعقبها الجولة الختامية على مدار يومي 14 و15 ديسمبر 2026.

وأشار إلى إقامة بطولة العين للصيد بالصقور (التلواح) من 5 إلى 17 ديسمبر، ثم دوري الإمارات للصيد بالصقور أيام 3 و4 و9 ديسمبر، ومسابقة الصيد بالصقور للناشئين خلال يومي السبت والأحد من 9 إلى 31 يناير 2027.

وأوضح النادي أن مسابقة الصيد بالصقور للناشئين ستقام في 4 ميادين بمنطقة العين، ابتداءً من مسابقة الهدد يوم 9 يناير 2027، تعقبها مسابقة التلواح في اليوم التالي بمناطق الهير والشويب والفقع، بجانب مسابقتي الهدد والتلواح على مدار يومي 16 و17 يناير، في مناطق سويحان والساد ورماح.

ونوه بإقامة بطولتي الهدد والتلواح في منطقتي القوع والوقن يومي 23 و24 يناير، وصولاً إلى تنظيم الفعاليات نفسها في مدينة العين على مدار يومي 30 و31 يناير.

وعبر النادي عن ترحيبه بتنظيم الفعاليات والسباقات الجديدة في منطقة العين، نظراً لبيئتها الأصيلة لموروث الصقارة، والاهتمام الكبير الذي تحظى به الفعاليات المختلفة من جميع الأوساط، والاهتمام المجتمعي برياضة الصيد بالصقور، والحرص على متابعة الفعاليات المختلفة.

وكشف عن خطة تستهدف استقطاب طلاب المدارس، لتعريفهم بالصقارة، وموروثها الوطني، وأدواتها التقليدية، وأنواع الصقور في الدولة، وأسس العناية بها، وتنظيم الورش التفاعلية، إلى جانب أنشطة تطبيقية في بيئة صحراوية، ورحلات ميدانية.