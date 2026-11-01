تتويج الفائزين في مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة

أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / شهدت منافسات "مزاينة سويحان" بمهرجان الظفرة، مساء أمس، تتويج 14 مالك إبل أصيلة في منافسات سن اللقايا للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، والتي خصص لها 135 جائزة، وذلك في منصة مزاينة الإبل في مدينة سويحان بمنطقة العين.

وتوج سعادة محمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور عدد من مُلاك الإبل في الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهور المزاينات التراثية.

وسجلت منافسات شوط لقايا أصحاب السمو الشيوخ – محليات، ذهاب المركز الأول إلى "منحاف" لمالكها الشيخ زايد بن خالد بن سلطان آل نهيان، وفي المركز الثاني " شهد" لمالكها الشيخ خليفه بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثالث "درة" لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وكان المركز الرابع من نصيب "هدلا" لمالكها الشيخ محمد حسن عبدالرحمن العبدالله آل ثاني، وحلت خامساً "ذوق" لمالكها الشيخ جاسم فيصل عبدالرحمن جاسم آل ثاني.

وتواصلت منافسات المحليات لأبناء القبائل، حيث أسفر شوط الشراكة عن فوز "المايديه" لمالكها حمدان عبدالله محمد القريني، وفي شوط شرايا (1) تقدمت "سمو" لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني للمركز الأول، وكان المركز الأول في شوط شرايا (2) من نصيب "سمحه" لمالكها حمدان عبدالله محمد القريني، وفي شوط انتاج (1) حصدت المركز الأول "جواهر" لمالكها علي صالح جابر صالح القمده العامري، وكان المركز الأول من نصيب "الشايبة" لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري في شوط انتاج (2).

وسجلت منافسات المجاهيم لأبناء القبائل، فوز "الصلفه" لمالكها عبدالله سويد مبارك العامري بالمركز الأول في شوط الشراكة، واستحقت المركز الأول في شوط شرايا (1)، "العاليه" لمالكها سعيد محسن حميد حفيظ المزروعي، وفي شوط شرايا (2) نالت المركز الأول "ابشربها" لمالكها سالم عاضه سفر رويشد البقمي، وذهب المركز الأول في شوط انتاج (1) إلى "الـقعوده" لمالكها فيصل محمد سعيد حمد، وفي شوط إنتاج (2) حظيت بالمركز الأول "مشعوفه" لمالكها محمد عبدالله سعيد المري.

وفي شوط لقايا الوضح تقدمت إلى المركز الأول "لبيه بن عزيز" لمالكها ناصر حمود محمد عزيز المنصوري، في حين نالت "الرماسه" لمالكها مسلم مبارك محمد الراشدي المركز الأول في شوط انتاج المهجنات الأصايل، وفي شوط مفتوح شرايا المهجنات الاصايل ذهب المركز الأول إلى "وكاد" لمالكها عبدالله صالح جابر القمدة العامري.

وعلى صعيد آخر، دخلت صباح اليوم الإبل المشاركة في منافسات سن الثنايا، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، والطبية، والتحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء يوم غدٍ الاثنين.