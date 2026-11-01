"منتدى الإمارات الأول لطب الدم" يوصي بتطوير الفحوص الجينية وبروتوكولات المتابعة

أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / أوصى المشاركون في "منتدى الإمارات الأول لطب الدم"، الذي اختتم أعماله مساء أمس في أبوظبي، بالتوسع في استخدام الفحوص الجزيئية والجينية والبيولوجية لتوجيه الخطط العلاجية وفق الخصائص الفردية لكل مريض، وتعزيز بروتوكولات المتابعة للكشف المبكر عن المضاعفات والآثار الجانبية المحتملة للعلاجات الخلوية والموجهة المتقدمة.

وشددت التوصيات على أهمية دمج الصيادلة السريريين والفرق الطبية متعددة التخصصات في مختلف مراحل العلاج، بما يعزز التنسيق بين مقدمي الرعاية وسلامة المرضى واستمرارية الخدمات في مجالات أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية وطب المختبرات والتمريض التخصصي.

وبحث المنتدى سبل توسيع الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية وجمعيات دعم المرضى، من بينها "جمعية رحمة لرعاية مرضى السرطان"، لتعزيز التكامل بين العلاج الطبي المتخصص والرعاية الاجتماعية والمجتمعية الشاملة.

وناقش المشاركون، من أطباء أمراض الدم والأورام الدموية واختصاصيي طب نقل الدم والمختبرات الطبية والأطباء المتدربين والكوادر التمريضية المتخصصة والمهن الصحية المساندة، الحالات السريرية المعقدة وآليات تطوير القرارات العلاجية المشتركة ضمن فرق الرعاية متعددة التخصصات.

وقالت الدكتورة موزة العامري، رئيسة "جمعية الإمارات للأورام والعلاج الإشعاعي"، إن انعقاد النسخة الأولى من المنتدى وفر منصة تجمع المتخصصين والمؤسسات الصحية من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على الابتكارات الطبية، والإسهام في تطوير تخصص طب الدم.

وأضافت أن المنتدى حظي بدعم الجهات التنظيمية وشركاء القطاع الصحي، في ظل التطورات التي تشهدها دولة الإمارات في مجالات الطب الدقيق وتبني التقنيات الصحية المتقدمة، مشيرة إلى أن تنظيمه يأتي في إطار جهود الارتقاء بالممارسات الطبية التخصصية وتعزيز التعاون بين الخبراء والمؤسسات الصحية.

ويأتي تنظيم المنتدى ضمن جهود "جمعية الإمارات للأورام والعلاج الإشعاعي" لدعم التبادل العلمي وتطوير الممارسات السريرية في تخصصات أمراض الدم والأورام والعلاج الإشعاعي، وتشجيع الاستفادة من أحدث التطورات الطبية.

ونظمت المنتدى شركة "وايرد إن إيفنتس"، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات الطبية والصحية والعلمية ومؤتمرات الشركات في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية، بدعم من عدد من شركاء القطاع الصحي وشركات الأدوية، من بينهم "أمجين"، و"بي ون"، و"جيلياد"، و"كايت"، و"جونسون آند جونسون"، و"أبفي"، و"أسترازينيكا"، و"بيولوجيكس"، و"سيتي للأدوية"، و"روش"، و"مجموعة ميناريني"، و"سيرب للأدوية"، و"سوبي".