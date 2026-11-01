الجواد "أديب عذبة" يتوج بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في ليبيا

بنغازي في الأول من نوفمبر / وام / توج الجواد «أديب عذبة» بلقب المحطة السابعة عشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت أمس على مضمار نادي الوطن للرماية والفروسية بمدينة بنغازي، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين للكأس، التي سجلت حضورها في ليبيا للعام الثاني على التوالي.

وتقام سلسلة السباقات بدعم القيادة الرشيدة في إطار اهتمامها بتطوير صناعة سباقات الخيل العربية، ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيع اقتناء وتربية الخيل العربي وتعزيز حضوره في أبرز المضامير والسباقات الدولية.

وأقيم السباق لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 15 خيلاً من نخبة الخيول العربية الأصيلة، ضمن فعاليات كرنفال ليبيا التراثي الثالث، الذي استضاف على مدى يومين 16 شوطاً لسباقات الخيل.

ونجح «أديب عذبة»، المملوك لنادي الوطن، بإشراف المدرب ناصر سميري وقيادة الفارس سليم بن الحبيب الفرشيشي، في حسم اللقب بعد أداء قوي، مسجلاً زمناً قدره 2:34.25 دقيقة.

وجاء «آر بي تو ذا هاوس» في المركز الثاني، وحل «حاتم» ثالثاً، و«إيه إيه بيرننج داون» رابعاً، فيما جاء «لورد دو لاردوس» في المركز الخامس.

وبهذا الفوز، أصبح «أديب عذبة» ثاني المتوجين بلقب المحطة الليبية بعد الجواد «عفجان»، الفائز بالنسخة الأولى التي أقيمت في بنغازي عام 2025.

وشهد السباق حضوراً جماهيرياً تجاوز خمسة آلاف متفرج، عكس الاهتمام المتزايد بسباقات الخيل العربية في ليبيا ومكانة الكأس لدى ملاك ومربي ومحبي الخيل العربي.

وحضر مراسم التتويج الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، ومعالي فارس خلف المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، وسعادة عبدالله مبارك المهيري، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعيد خليفة المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، حيث جرى تتويج أصحاب المراكز الأولى وتسليم كأس المحطة الليبية لمالك الجواد البطل.

وأكد سعادة مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أن النجاح الذي حققته المحطة الليبية للعام الثاني على التوالي يعكس الحضور المتنامي للكأس الغالية وقيمتها لدى مجتمع سباقات الخيل العربية.

وقال إن سباق بنغازي شهد مستوى تنافسياً مميزاً عكس جاهزية الخيول المشاركة وقوة المنافسة على اللقب، مشيراً إلى أن التفاعل الجماهيري الكبير يؤكد المكانة التي تحظى بها الكأس، ومثمناً جهود جميع المشاركين والقائمين على تنظيم الحدث.

وأضاف أن الكأس تواصل تحقيق أهدافها بفضل الرؤية السديدة والدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام ملاك ومربي الخيل العربي، ويعزز حضور سباقات الخيل العربية وتطويرها في مختلف الدول.

وأشار إلى أن استمرار إقامة السباق في ليبيا للعام الثاني يمثل خطوة مهمة في مسيرة السلسلة واتساع محطاتها، معرباً عن تطلعه إلى البناء على نجاح محطة بنغازي بما يخدم الخيل العربي ويبرز رسالة دولة الإمارات في صون هذا الإرث وتعزيز حضوره على الساحة الدولية.