مكتوم بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة "ستيت ستريت" العالمية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات والأصول

دبي في الأول من نوفمبر/ وام/ التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، رونالد أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ستيت ستريت" (State Street) العالمية الرائدة في مجال الخدمات المالية وإدارة الاستثمارات والأصول.

وقد أشار سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء الذي عُقد في مكتب سموّه، إلى نجاح دولة الإمارات في بناء منظومة مالية عالمية المستوى، تتيح لمؤسسات الأعمال من حول العالم توسيع نطاق عملياتها، وتطوير قدرات جديدة، والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المنطقة وما ورائها.

وتناول اللقاء، الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، دور البنية التحتية المتطورة في الدولة، والخدمات الداعمة للأعمال، والبيئة التنظيمية المرنة والمتقدمة، وتوفُر الكفاءات المتخصصة، في تعزيز فرص توسُّع المؤسسات المالية العالمية ودعم نموها على المديين القريب والبعيد.

كما تم استعراض أهداف شركة "ستيت ستريت" العريقة نحو توسيع عملياتها في دولة الإمارات، بما يسهم في توفير فرص عمل نوعية، لاسيما للكوادر الوطنية، والتعاون في تعزيز القدرات المحلية ونقل الخبرات في مجالات إدارة الاستثمار، والخدمات والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والقطاعات التي تسهم في إعادة تشكيل الخدمات المالية بفضل التقنيات الناشئة، بما يواكب مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية (D33)"، ومن أهمها ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول العام 2033.

يُشار إلى أن شركة "ستيت ستريت" تتمتع بتاريخ عريق يمتد لأكثر من 230 عاماً، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية تشمل إدارة الاستثمار والأصول، والأبحاث، والتداول. وقد بلغ حجم الأصول التي تتولى الشركة حفظها أو إدارتها 59.2 تريليون دولار وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2026، بينما بلغ حجم الأصول الخاضعة لإدارتها 6.3 تريليون دولار. وقد حققت الشركة إيرادات سنوية قياسية بلغت نحو 14 مليار دولار في عام 2025، بزيادة تجاوزت 7% مقارنة بعام 2024.

وتُعد ذراعها لإدارة الاستثمارات، "ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات" (State Street Investment Management)، رابع أكبر جهة لإدارة الأصول على مستوى العالم. وتباشر "ستيت ستريت" أعمالها في أكثر من 100 سوق، ويُقدّر عدد العاملين فيها بنحو 51 ألف موظف حول العالم. كما تتمتع الشركة بحضور راسخ في دولة الإمارات، يشمل مكتباً لإدارة الاستثمارات في مركز دبي المالي العالمي.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.