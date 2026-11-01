العين تستقبل وفود مونديال الشطرنج قبل الافتتاح غداً

العين في الأول نوفمبر/وام/ بدأت وفود بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 سنة، التوافد إلى مدينة العين، اليوم، للمشاركة في منافسات النسخة الرابعة التي تستضيفها المدينة، من 1 إلى 7 نوفمبر الجاري.

وتقام البطولة برعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للشطرنج.

ويتضمن برنامج الافتتاح غدا عند الساعة الرابعة عصرا بمنتجع دانات العين استقبال كبار الشخصيات والوفود المشاركة، والكلمات الترحيبية، وإعلان راعي الحفل افتتاح البطولة، وإجراء النقلة الرمزية الأولى على الطاولتين الرئيسيتين، وفقرات أخرى وصولا إلى ختام مراسم الافتتاح.

وأكدت اللجنة المنظمة أن ارتفاع عدد المشاركين من 150 إلى 185 من اللاعبين، يمنح البطولة زخماً كبيرا، بوجود مدارس شطرنجية متنوعة، وتتيح للمواهب الشابة اختبار قدراتها في مواجهات تتطلب سرعة التفكير ودقة الحسابات وحسن التعامل مع ضغط الوقت.

وتشهد البطولة التنافس على أربعة ألقاب عالمية في الشطرنج السريع والخاطف للفئتين المفتوحة والفتيات، فيما ترتفع قيمة جوائزها إلى ثلاثة أضعاف النسخة السابقة، مع تخصيص جوائز لأفضل اللاعبين واللاعبات العرب في منافسات السريع والخاطف، احتفاءً بالعين عاصمة السياحة العربية لعام 2026.

من جهة أخرى، أكد إنمار إبراهيم أحمدي، رئيس الاتحاد البحريني للشطرنج، أنّ مشاركة اللاعب البحريني علي القلاف في البطولة فرصة مهمة لاكتساب الخبرة والاحتكاك بنخبة من المواهب الشطرنجية العالمية، والتعرف على مستويات ومدارس مختلفة في اللعبة، بما يسهم في صقل موهبته وتطوير مستواه الفني، وتهيئته لخوض المزيد من الاستحقاقات الدولية.

وأعرب أحمدي عن شكره وتقديره للاتحاد الآسيوي للشطرنج واللجنة المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمهما مشاركة اللاعب البحريني وإتاحة هذه الفرصة له، مؤكداً أنّ مثل هذه المبادرات تعكس روح التعاون بين المؤسسات الشطرنجية، وتسهم في فتح آفاق جديدة أمام المواهب الواعدة للاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات التي تعزز مسيرتها التنافسية.

وأشار إلى حرص الاتحاد البحريني للشطرنج على مواصلة الاستثمار في المواهب الواعدة، وتوفير فرص المشاركة والتطور أمامها، بما يعزز مكانة البحرين على خارطة الشطرنج الإقليمية والدولية.