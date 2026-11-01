تريندز ينظم منتدى إماراتياً يابانياً ويشارك بمنتدى روسي

أبوظبي في الأول من نوفمبر/ وام / ينظم "تريندز جلوبال"، التابع لمجموعة تريندز، غداً، حوار «DAS».. المنتدى الإستراتيجي الإماراتي الياباني، بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء وقادة أعمال من البلدين.

ويناقش المنتدى آفاق تعزيز الشراكة الإماراتية اليابانية في مجالات السياسة والاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة والمياه، إلى جانب فرص تطوير التعاون البحثي والمؤسسي بين البلدين.

من جهة أخرى، شارك «تريندز جلوبال»، عبر مكتبه في موسكو، في منتدى الصناعات الإبداعية «أيام الاقتصاد الإبداعي»، الذي استضافته مدينة سانت بطرسبرغ الروسية خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الماضي.

وقدم الدكتور محمد رشوان، مدير مكتب «تريندز» في موسكو، رؤية استشرافية لدور الصناعات الإبداعية في دعم التنمية الاقتصادية الإقليمية والتجارب الدولية في هذا الصدد مقترحا خمسة إجراءات لتعظيم العوائد الاقتصادية المحلية للفعاليات والمشروعات الإبداعية، تشمل تطوير التخطيط المشترك، ودعم المشتريات المحلية، وتحسين الخدمات والبنية التحتية، وقياس الأثر الاقتصادي.