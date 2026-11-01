"سوفرينتي" يمنح جودلفين لقب بريدرز كب كلاسيك للمرة الأولى

دبي في الأول من نوفمبر/ وام/ تُوّج الجواد «سوفرينتي» بلقب سباق بريدرز كب كلاسيك للفئة الأولى، الذي أقيم فجر اليوم، بتوقيت الإمارات على مضمار كينلاند في الولايات المتحدة، والبالغ قيمة جوائزه 7 ملايين دولار، ليحقق إنجازاً تاريخياً لجودلفين بوصفه أول جواد للفريق يحرز اللقب.

وقدم «سوفرينتي»، المنحدر من إنتاج جودلفين المحلي وابن الفحل «إنتو ميسشيف»، أداءً قوياً بقيادة الفارس جونيور ألفارادو، وإشراف المدرب بيل موت، ليتقدم على منافسيه بفارق طول وثلاثة أرباع الطول، فيما حل «ذا بوما» ثانياً، وجاء رفيقه في الفريق «نايتسبريدج» ثالثاً، ليمنح جودلفين المركزين الأول والثالث.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل «سوفرينتي» الحافل، بعدما سبق له الفوز بألقاب كنتاكي داربي وبلمونت ستيكس وترافيرز ستيكس، وجميعها من الفئة الأولى، خلال موسم استثنائي في عمر الثلاث سنوات، كما أصبح أول جواد لجودلفين يحرز لقب كنتاكي داربي.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة، إن الفوز يمثل إنجازاً استثنائياً للفريق، ويعوض غياب «سوفرينتي» عن نسخة العام الماضي بسبب الإصابة، مشيداً بجهود المدرب بيل موت في إعداد الجواد والوصول به إلى أفضل مستوياته في الموعد المناسب.

وأعرب الفارس جونيور ألفارادو عن سعادته بالفوز، مؤكداً أن «سوفرينتي» قدم أداءً مميزاً وأظهر قوة كبيرة وتسارعاً لافتاً في الأمتار الأخيرة، مشيراً إلى أن ثقته بقدراته ظلت حاضرة طوال السباق، ومثمناً دعم جودلفين والمدرب بيل موت.