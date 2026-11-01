انطلاق بطولة فزاع لليولة في نسختها الـ26

دبي في الأول نوفمبر/ وام/ انطلقت النسخة السادسة والعشرون من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الثانية والعشرون من برنامج "الميدان"، التي تنظمهما إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بقلعة الميدان في المرموم، وسط حضور جماهيري وتنافس في عدد من الفنون والرياضات التراثية الإماراتية.

وشهدت الحلقة الافتتاحية تأهل محمد ناصر آل علي ومكتوم محمد بن طراف المنصوري، وكلاهما من إمارة دبي، بعد منافسات جمعتهما مع عبد الله فيصل الكعبي من إمارة الشارقة، وخالد حمد الأحبابي من مدينة العين، ضمن 16 متسابقاً يتنافسون على لقب البطولة هذا الموسم.

وحقق محمد ناصر آل علي العلامة الكاملة بحصوله على 100 علامة في التحديات الستة، فيما حجز مكتوم محمد بن طراف المنصوري بطاقة التأهل الثانية بحصوله على 45 علامة.

وتضمنت المنافسات ستة تحديات شملت اليولة، وعدّ القصيد، والسباحة، والرماية، وشد الشداد، والزمط هين، بهدف اختبار مهارات المشاركين البدنية والتراثية، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالموروث الشعبي الإماراتي.

واستقبلت قلعة الميدان جمهورها بتصميم جديد مستوحى من تاريخ البطولة وعناصر التراث العمراني الإماراتي، بما يجمع بين الأصالة والتجديد، ويعكس تطور البطولة على مدى أكثر من ربع قرن.

وشهدت منافسات اليولة تقديم أغنية الموسم الجديد “سبعة أنغام”، من كلمات عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وألحان فايز السعيد، وغناء ميحد حمد.

وتولى خليفة بن سبعين تحكيم منافسات اليولة، والشاعر خميس بن بليشة الكتبي تحكيم تحدي عدّ القصيد، فيما أشرف حمد بن ظبيب الشامسي على تحكيم شد الشداد.

وقدم الحلقة راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، ونُقلت مباشرة عبر قناة سما دبي وإذاعة الأولى وقناة المركز على يوتيوب، فيما أحيا الفنان الإماراتي خالد محمد جانباً من الأمسية، وسط تفاعل جماهيري، على أن تتواصل المنافسات لتحديد بقية المتأهلين إلى المراحل المقبلة.