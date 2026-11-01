المؤتمر الثاني لشعبة تقويم الأسنان الإماراتية يختتم فعالياته في دبي

دبي في الأول من نوفمبر/ وام/ اختتمت في دبي فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لشعبة تقويم الأسنان الإماراتية (EOSC 2026)، الذي نظمته الشعبة التابعة لجمعية الإمارات الطبية يومي 30 و31 أكتوبر، في فندق "جميرا أبراج الإمارات"، تحت شعار "تقويم الأسنان نحو آفاق جديدة"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث التطورات العلمية والتقنيات العلاجية في مجال تقويم الأسنان.

يأتي تنظيم المؤتمر في إطار ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً للتميز العلمي والطبي، وتعزيز دورها في دعم البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الممارسات الطبية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وشهد المؤتمر برنامجاً علمياً متنوعاً تناول أحدث الابتكارات في تقويم الأسنان، والتقنيات الرقمية المتقدمة، والميكانيكا الحيوية، والعلاجات التقويمية الحديثة، إلى جانب مناقشة التحديات السريرية والحلول العلاجية المبتكرة.

واستعرضت الدكتورة ليتيسيا بيريلو، رئيسة الاتحاد العالمي لتقويم الأسنان، أحدث استراتيجيات علاج تقويم الأسنان لدى الأطفال دون الحاجة إلى خلع الأسنان، مع التركيز على استقرار النتائج العلاجية على المدى الطويل.

وقدم الدكتور كريس تشانغ محاضرة رئيسية تناولت تعزيز كفاءة العلاج باستخدام التقويم الشفاف والثابت وأجهزة التثبيت المؤقتة، فيما استعرض الدكتور رافيندرا ناندا أحدث التطورات في التقويم الشفاف بتقنية ذاكرة الشكل، والابتكارات في المواد المستخدمة والميكانيكا الحيوية.

وتطرق الدكتور كي جون لي إلأى التقنيات الحديثة لتحريك الأسنان وتحسين جماليات الوجه باستخدام أساليب تقويم غير مرئية، بينما سلّط الدكتور وضاح صابوني الضوء على استراتيجيات العلاج المبكر باستخدام التقويم الشفاف لدى الأطفال واليافعين في مرحلة النمو.

واستعرض الدكتور سكاندر اللوز أحدث تقنيات التحكم في حركة الأسنان الأمامية باستخدام التقويم الشفاف، مع التركيز على دور الميكانيكا الحيوية في تعزيز دقة العلاج وتحسين نتائجه.

وتضمن المؤتمر جلسات علمية تفاعلية ونقاشات متخصصة، إلى جانب دورة تدريبية متقدمة سبقت انعقاده، وورش عمل تطبيقية مقررة في الأول من نوفمبر، بهدف تعزيز المهارات السريرية ومواكبة أحدث المستجدات في تخصص تقويم الأسنان.

وعلى صعيد العمل المهني العربي، تزامن المؤتمر مع تسلم الدكتور محمد محمود الشلبي، رئيس شعبة تقويم الأسنان الإماراتية، رسمياً رئاسة الجمعية العربية لتقويم الأسنان، عقب انتخابه في الرابع من أكتوبر 2026، في إنجاز يعكس الثقة بالكفاءات الإماراتية والدور المتنامي للدولة في قيادة العمل العلمي والمهني على المستوى العربي.

وفي هذا السياق، تستعد دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر العربي السابع عشر لتقويم الأسنان في أكتوبر 2027، بالتزامن مع المؤتمر السنوي لشعبة تقويم الأسنان الإماراتية، بمشاركة واسعة من الجمعيات العربية ونخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يعزز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المهنية في المنطقة.

وأكد الدكتور محمد محمود الشلبي أن توليه رئاسة الجمعية العربية لتقويم الأسنان يمثل مسؤولية مهنية وفرصة لتعزيز التعاون والتكامل بين الجمعيات العربية، ودفع المبادرات العلمية والتعليمية والبحثية المشتركة، بما يسهم في تطوير تخصص تقويم الأسنان والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية في المنطقة.

وأشار إلى أن طموحات دولة الإمارات تمتد إلى الساحة الدولية، حيث تقدمت الدولة بطلب لاستضافة المؤتمر العالمي لتقويم الأسنان (IOC 2035) في دبي، بالتعاون مع الاتحاد العالمي لأخصائيي تقويم الأسنان (WFO)، في خطوة تعكس تطلعاتها إلى تعزيز حضورها على خريطة المؤتمرات الطبية العالمية وترسيخ مكانتها وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العلمية المتخصصة.