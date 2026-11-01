غنتوت يحصد كأس "البولو الوردي"

أبوظبي في الأول من نوفمبر/ وام/أحرز فريق غنتوت، لقب كأس "البولو الوردي" بفوزه أمس، على فريق " إيليت" بنتيجة 8 مقابل 3، بعد مباراة قوية شهدت تألق الشيخة علياء آل مكتوم وفوزها بجائزة أفضل لاعبة.

وأقيمت فعاليات "البولو الوردي" برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بمقر النادي، وتضمنت فقرات ترفيهية، ومنطقة ألعاب للأطفال، وجوائز للمشاركين، وفحوصات مجانية للكشف المبكر، بمشاركة مركز برجيل لرعاية الثدي ومعهد.برجيل للأورام تحت مظلة "برجيل القابضة".

وقال النادي إن فعاليات المهرجان في نسخته ال 17، حققت نجاحا كبيرا، بما يتماشى مع الدور المحوري، للنادي في التفاعل مع المبادرات التثقيفية، وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي، وممارسة الرياضة، والتوعية بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عن المرض، ووسائل الوقاية منه.

وحضر الفعاليات وتوّج الفائزين الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن حمدان آل نهيان، وسعيد بن حوفان نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد علي النعيمي المدير التنفيذي للنادي.