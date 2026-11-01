مالية دبي تعرض حلولها في قمة التكنولوجيا المالية 2026

دبي في الأول من نوفمبر/وام/ تشارك مالية دبي في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، التي تُقام يومي 2 و3 نوفمبر في مدينة جميرا، لتعرض مجموعة من المبادرات والحلول الداعمة لتطوير المالية العامة وتعزيز المدفوعات الرقمية، بالتعاون مع شركائها في قطاع التكنولوجيا المالية.

وتشمل الحلول والمشاريع التي تعتزم مالية دبي عرضها في النسخة الرابعة من الحدث السنوي، مستقبل منظومة المدفوعات اللانقدية في الإمارة، في ضوء النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية وأُعلن عنها حديثًا، ومنصة DP3 لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى منصة "التزام" AIltizam التي طورتها الدائرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الامتثال للتشريعات والأنظمة المالية، من خلال رصد فجوات الامتثال، وتحليل المخاطر المرتبطة بها، وتقديم توصيات وتقارير تدعم اتخاذ القرار وتعزّز كفاءة الحوكمة المالية.

وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن رؤية دبي تلهمنا، بتوجيهات القيادة الرشيدة، مواصلة تطوير منظومة المالية العامة بما يدعم النمو الاقتصادي ويرتقي بجودة حياة الناس. مؤكدًا أن مشاركة الدائرة في قمة دبي للتكنولوجيا المالية "تعكس التزامنا بتبنّي الابتكار وتوسعة الشراكات التي تعزّز جاهزية دبي لمستقبل القطاع المالي".

وأضاف : "نحرص على توظيف التقنيات الحديثة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة، وترسيخ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحويل الفرص التي يتيحها التطوّر التقني إلى قيمة ملموسة للاقتصاد والمجتمع".

من جانبه، قال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن التحوّل نحو اقتصاد لانقدي يتطلّب منظومة دفع مترابطة تخدم الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد.

وأضاف: "نعمل مع شركائنا على تحويل التقنيات الحديثة إلى حالات استخدام عملية في المدفوعات الحكومية، توسع خيارات الدفع وتمنح المتعاملين تجربة أكثر سهولة ومرونة. وتتيح لنا المشاركة في قمة التكنولوجيا المالية استعراض تطبيقات عملية تدعم التوجّهات المستقبلية لاستراتيجية دبي اللانقدية، وتفتح آفاقًا لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة تحصيل الإيرادات الحكومية وتعزيز التكامل بين قنوات الدفع".

وأكدت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مالية دبي، حرص الدائرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تُحقّق قيمة ملموسة لمنظومة المالية العامة، مشيرة إلى مواصلة السعي نحو تطوير العمليات المالية، ودعم اتخاذ القرارات، وبناء قدرات تواكب احتياجات العمل الحكومي وتطلّعاته المستقبلية، من خلال ربط الابتكار بالحوكمة الفاعلة. وأضافت: "نحرص كذلك على أن تنعكس هذه التطورات في خدمات أكثر كفاءة وموثوقية، تسهّل المعاملات اليومية وتدعم التنافسية التي تتحلى بها قطاعات الأعمال في دبي".

وتشارك مالية دبي في القمة بصفة راعٍ استراتيجي، وذلك تحت شعار "ذكاء اصطناعي لابتكار مالي"، وتقدِّم، بالتعاون مع "نتورك إنترناشيونال" و"نيوباي"، عروضًا تطبيقية تُبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفع الحديثة في الخدمات الحكومية والمعاملات اليومية. وتُشكّل منظومة دبي اللانقدية إطارًا لعروض تتعلق بجوانب مثل الشراء بمساعدة وكلاء الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية للشركات، وطرق الدفع الدولية، واستخدام الأصول الرقمية في الدفع.

وفي هذا السياق، تقدّم "نتورك إنترناشيونال" عرضًا للتجارة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، يوضّح كيفية البحث عن المنتجات ومقارنة الخيارات وبدء عمليات الشراء نيابةً عن المستهلك، ضمن صلاحيات محدّدة مسبقًا. كذلك تعرض حل "نتورك ماكس" Network Max، الذي يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تحصيل إيراداتها وإدارتها واستخدامها رقميًا، إضافة إلى حل "سلايس" Slice للدفع المرن.

وتتضمّن المشاركة عرضًا لتكامل منظومة الدفع مع وسائل الدفع المحلية مثل "جيوَن" و"آني"، ووسائل الدفع الدولية مثل Alipay وWeChat Pay وRuPay، إضافة إلى عرض لقبول المدفوعات باستخدام العملة المستقرة المدعومة بالدرهم، وعرض تطبيقي يوضح رحلة استخدام العملات المشفرة في سداد الرسوم لخدمة حكومية.

وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، إن العروض التي تقدمها الدائرة أمام الزوّار والمشاركين في قمة دبي للتكنولوجيا المالية تتيح متابعة خطوات الدفع عمليًا من منظور كل من المتعامل والتاجر، والتعرّف على كيفية دمج التقنيات الحديثة في عمليات الدفع.

وأضافت:" نهدف من عروضنا إلى توضيح آلية عمل هذه الحلول ودورها في تبسيط المعاملات وتحسين تجربة المستخدم، بدءًا من اختيار وسيلة الدفع وحتى إتمام المعاملة. وتتيح هذه العروض التفاعل مع الزوّار والإجابة عن استفساراتهم حولها، بما يساعد على فهم احتياجات المستخدمين ومتطلّبات تطبيق هذه التقنيات في الخدمات الحكومية ولدى الأنشطة التجارية".

وتواصل مالية دبي دفع مسيرة التحول الرقمي، استكمالًا لإنجازات استراتيجية دبي اللانقدية، بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، تشمل التعاون مع كل من "أمريكان إكسبريس" لدعم قبول المدفوعات الرقمية وتوسعة نطاقه، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتعزيز استخدام الأصول الافتراضية ضمن الأطر التنظيمية، و"نيوباي" لدعم مشروع "ون باي" One Pay الاستراتيجي.

وأكدت لوتاه أن إبرام هذه الشراكات "يُظهر التزام مالية دبي بتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع والجهات التنظيمية، وترجمة طموحات الإمارة المتعلقة بالاقتصاد اللانقدي إلى مبادرات عملية، وإتاحة تجارب دفع سلسة للشركات والأفراد.