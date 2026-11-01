الإمارات تُشارك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"

دبي في الأول من نوفمبر/ وام/ أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أن دولة الإمارات تحرص، من خلال مشاركتها في كبرى المحافل الرياضية، على ترسيخ مبادئ الصداقة والتميز والتعاون، وأن طموحاتها تتجاوز تحقيق النتائج الرياضية إلى استثمار الفرص لإبراز قيم شعب الإمارات ومبادئه، وهو ما يجسده رياضيوها بأدائهم الراقي وتنافسهم بروح رياضية عالية.

وأوضح سموّه أن أبطال الإمارات باتوا يشكلون، بعزيمتهم وإرادتهم، إضافة مميزة في كبرى المحافل الرياضية، بفضل ما قدموه من مستويات متقدمة وما حققوه من نتائج مشرفة، ليتركوا بصمة بارزة في كل مشاركة، ويؤكدوا أن طموحهم يتجاوز المشاركة إلى كتابة تاريخ جديد لرياضة الإمارات يُوثَّق في سجلات المجد الرياضي.

وحثَّ سموّه الرياضيين على مواصلة التميُّز والبناء على الإنجاز الذي تحقق في دورة الألعاب الأولمبية للشباب ببوينس آيرس في الأرجنتين عام 2018، حين توّج عمر المرزوقي، فارس منتخبنا الوطني، بالميدالية الفضية في مسابقة قفز الحواجز، مسجلاً أول ميدالية للإمارات في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية للشباب.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة دولة الإمارات في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، التي تستضيفها القارة الأفريقية للمرة الأولى، وتُقام خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 2700 رياضي ورياضية، يمثلون 206 لجان أولمبية وطنية، إلى جانب فريق اللاجئين الأولمبي، ويتنافسون في 25 رياضة فردية وجماعية.

وتشارك الإمارات في الدورة بأكبر وفد رياضي في تاريخ مشاركاتها بالحدث منذ نسخته الأولى في سنغافورة عام 2010، إذ يضم 12 رياضياً ورياضية يتنافسون في تسع رياضات. ويمثل الدولة كلٌّ من عبدالله العامري في السباحة، وحمدان المازمي في الجودو، وعلياء المهيري في الفروسية، وهدى آل علي وخليفة الكعبي في القوس والسهم، وسلطان الحمادي في الدراجات، وشارلوت ثورستون في الترايثلون، والثلاثي سعيد عمر وعائشة محمد وأروى علي في ألعاب القوى، وريان ملحان في الريشة الطائرة، ومعاذ وائل في الملاكمة.

ويفتتح ريان ملحان، لاعب منتخبنا الوطني للريشة الطائرة، مشاركة الإمارات في منافسات الدورة اليوم الأحد، بخوض مسابقة فردي الرجال في «داكار أرينا»، حيث تتواصل منافسات الريشة الطائرة على مدار ثلاثة أيام متتالية. ويستهل غداً الاثنين كلٌّ من حمدان المازمي، لاعب منتخبنا الوطني للجودو، وعبدالله العامري، سبّاح منتخبنا الوطني، مشواره في الدورة؛ إذ يخوض المازمي منافسات وزن 81 كغ، بينما يشارك العامري في سباق 100 متر حرة للرجال.

وحمل علم دولة الإمارات في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» الذي أقيم أمس كلٌّ من الفارسة علياء المهيري، لاعبة منتخبنا الوطني للفروسية، وحمدان المازمي، لاعب منتخبنا الوطني للجودو، في لحظة جسدت الفخر والاعتزاز بتمثيل الوطن في هذا المحفل الأولمبي التاريخي.

وأُقيم الحفل تحت شعار «أفريقيا ترحب، وداكار تحتفل»، مجسداً ثقافة الكرم والضيافة السنغالية العريقة المعروفة باسم «التيرانجا». وتضمن تقديم الأغنية الرسمية للدورة «Teranga»، بالتزامن مع طابور عرض الوفود الرياضية المشاركة، التي تضم رياضيين ورياضيّات تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً.

واختُتم الحفل بإيقاد المرجل الأولمبي، تتويجاً لرحلة الشعلة التي امتدت لمسافة 3600 كيلومتر عبر أقاليم السنغال الأربعة عشر، إيذاناً بانطلاق الدورة التي تستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، وتُقام منافساتها في ثلاث مناطق رئيسية، هي داكار وديامنياديو وسالي.

وحافظت دولة الإمارات على حضورها في جميع دورات الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب منذ النسخة الافتتاحية في سنغافورة عام 2010، مروراً بالنسخة الثانية في نانجينغ بالصين عام 2014، وصولاً إلى النسخة الثالثة في بوينس آيرس بالأرجنتين عام 2018. كما أصبحت الإمارات أول دولة خليجية تشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب، خلال نسخة جانجوون في كوريا الجنوبية عام 2024.