منتخب الإمارات للكريكيت يفوز على نظيره الهولندي في دوري كأس العالم "ليغ 2"

دبي في الأول من نوفمبر/ وام/ فاز منتخب الإمارات للكريكيت، على نظيره الهولندي بفارق 5 ويكيتات، في المباراة التي أقيمت أمس، في دبي، ضمن منافسات السلسلة الثلاثية لدوري كأس العالم للكريكيت «ليغ 2» (2023-2027).

ويعد ذلك هو الفوز الثاني للمنتخب الإماراتي في السلسلة، بعدما كان قد تغلب على منتخب عُمان بفارق 4 ويكيتات يوم 29 أكتوبر الماضي، ليعوض خسارته أمام المنتخب الهولندي في المباراة الافتتاحية التي أقيمت يوم 25 أكتوبر.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى فوزين مقابل خسارة واحدة في مبارياته الثلاث الأولى، على أن يختتم مشواره في السلسلة بمواجهة منتخب عُمان يوم الأربعاء المقبل.

وتستضيف الإمارات منافسات السلسلة الثلاثية بمشاركة منتخبي هولندا وعُمان حتى الأربعاء المقبل، ضمن دوري كأس العالم للكريكيت «ليغ 2»، الذي يمثل إحدى مراحل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027.

ويتنافس في الدوري 8 منتخبات على المراكز ال 4 الأولى المؤهلة إلى التصفيات العالمية النهائية، قبل النهائيات المقررة في جنوب أفريقيا وزيمبابوي وناميبيا.