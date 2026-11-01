2750 مشاركاً في الدورة الـ27 لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

دبي في الأول من نوفمبر/ وام/ اختتمت مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم منافسات دورتها السابعة والعشرين، بمشاركة 2750 متسابقاً ومتسابقة من مختلف إمارات الدولة، بزيادة بلغت 58% مقارنة بالدورة السابقة، في مؤشر على تنامي الإقبال المجتمعي على المشاركة في المسابقة.

وتُنظم المسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، برعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وشهدت الدورة مشاركة 1357 من الإناث بنسبة 51.6%، و1273 من الذكور بنسبة 48.4%، فيما بلغ عدد المواطنين المشاركين 1944، بنسبة 74% من إجمالي المشاركين، إلى جانب متسابقين من جنسيات متعددة من المقيمين في الدولة.

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن الرعاية المستمرة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم أسهمت في ترسيخ مكانة المسابقة وتعزيز استمراريتها، لتصبح محطة سنوية تستقطب الأسر وأفراد المجتمع للمشاركة في تلاوة القرآن الكريم وحفظه.

وقال إن النمو في أعداد المشاركين يعكس الثقة المجتمعية بالمسابقة وأثرها في تعزيز القيم والهوية والتماسك الأسري، مؤكداً الحرص على مواصلة تطوير فئاتها وفروعها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.

وأوضح الدكتور علي حسن المرزوقي، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أن الإقبال على مستويات الحفظ الأولى يعكس أهمية توفير مسارات تشجع المشاركين على البدء في حفظ القرآن الكريم، فيما تؤكد المشاركة في الفروع المتقدمة استمرار اهتمام أفراد المجتمع بالتلاوة والحفظ.