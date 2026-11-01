خبراء عرب يناقشون قانوناً استرشادياً لحماية الأطفال من التجنيد المسلح

القاهرة في أول نوفمبر /وام/ بحث خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، اليوم، مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، خلال الاجتماع السادس للجنة المشتركة الذي نظمته إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

وقالت الوزير المفوض مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، إن الاجتماع يأتي استكمالا لدراسة مشروع القانون، بعد انتهاء اللجنة من قراءته الأولى خلال اجتماعها الخامس في سبتمبر 2025، وعرض نتائجه والملاحظات الواردة بشأنه على المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.

وأضافت أن الاجتماع السادس يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والأربعين، وقرار الاجتماع السادس والسبعين للمكتب التنفيذي للمجلس، بهدف استكمال مناقشة مواد المشروع في ضوء ملاحظات ومقترحات الدول العربية، تمهيدا لرفع نتائجه إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب خلال نوفمبر الجاري.

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