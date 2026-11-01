رأس الخيمة تستضيف تصفيات المجموعة الثالثة المؤهلة إلى كأس آسيا للناشئين

دبي في الأول من نوفمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، استضافة إمارة رأس الخيمة مباريات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2027، بمشاركة منتخبات الإمارات وبنغلادش وسوريا وبوتان وماكاو الصين، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 20 نوفمبر الجاري، على ملعبي نادي الإمارات واستاد سعود بن صقر القاسمي بنادي الجزيرة الحمراء.

وأوضح الاتحاد، في بيان له اليوم، أن التصفيات تشهد مشاركة 35 منتخباً موزعة على 7 مجموعات، تضم كل منها 5 منتخبات، وتقام منافساتها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المراكز المؤهلة إلى النهائيات المقررة في أوزبكستان عام 2027.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، جاهزية رأس الخيمة لاستضافة مباريات التصفيات، مشيراً إلى استكمال الترتيبات التنظيمية واللوجستية، بما يشمل ملاعب التدريب والمباريات، ومقار إقامة المنتخبات والحكام ومسؤولي الاتحاد الآسيوي، إلى جانب خدمات النقل والمواصلات.

وأضاف أن إقامة مباريات المجموعة في رأس الخيمة تمثل حافزاً لمنتخب الإمارات للمنافسة على التأهل إلى النهائيات.