نادي دبي للصحافة يختتم زيارة عمل إلى الدوحة بحث خلالها تعزيز التعاون مع الإعلام القطري

دبي في الأول من نوفمبر/وام/ اختتم نادي دبي للصحافة زيارة عمل إلى دولة قطر الشقيقة استغرقت عدة أيام، أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات المهمة مع قيادات مجموعة من أهم المؤسسات الصحافية والإعلامية القطرية، وذلك في إطار سعي النادي المستمر نحو توثيق العلاقات مع المجتمع الإعلامي العربي، والحرص على اكتشاف مساحات جديدة للتواصل والتفاعل الإيجابي من أجل مزيد من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لريادة تطوير الإعلام العربي.

كما شمل برنامج الزيارة حضور الفعالية العالمية الرائدة "وجهات نظر عالمية - Global Perspectives" التي نظمتها شبكة CNN العالمية بالتعاون مع المدينة الإعلامية في قطر؛ بمشاركة نخبة من المسؤولين وقادة الأعمال وصنّاع الرأي لمناقشة أبرز القضايا على الساحة العالمية، في العديد من المجالات الجيوسياسة والتكنولوجية والإعلام والثقافة.

وزار فريق النادي خلال تواجده في الدوحة عدداً من المؤسسات الإعلامية القطرية البارزة، في إطار جهوده لتعزيز التعاون الإعلامي الخليجي والعربي، وسعيه المستمر لتوسيع شبكة علاقاته الدولية، وإتاحة فرص نوعية أمام أعضائه للتواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع الإعلام على المستويين الإقليمي والدولي والاطلاع على الاتجاهات التي ترسم مستقبله.

وشمل برنامج الزيارة لقاءات مع سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر، وسعادة حمد عمر المناعي، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية، وعيسى بن عبدالله الهتمي، المدير العام لقنوات الكاس، وكلاً من يوسف يعقوب الحمادي، مدير إدارة الأخبار، والأستاذة شعاع حمد المهندي، مساعد مدير إدارة التحرير والرصد الإعلامي، في وكالة الأنباء القطرية.

وتركّزت النقاشات على استكشاف مجالات التعاون وتبادل الخبرات، والتعرف على أولويات المؤسسات الإعلامية، وما تتيحه التحولات المتسارعة في القطاع من فرص لتطوير المحتوى وأساليب إنتاجه وتوزيعه والوصول إلى الجمهور، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التواصل بين الكفاءات الإعلامية لدى الجانبين.

وفي هذه المناسبة أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة: "أن زيارة النادي إلى الدوحة تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات الإعلامية القطرية، والتعرّف على تجاربها ومناقشة الطموحات والتحديات المشتركة التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي. كما تعكس حرصنا على بناء علاقات تمكن أعضاء النادي من التفاعل مع الخبرات الإقليمية والدولية، والمشاركة في النقاشات التي تتشكل من خلالها اتجاهات الإعلام، بما يعزز قدرتهم على الإسهام في تطويره".

وقالت الملا: "تعزيز الروابط بين المؤسسات الإعلامية الخليجية والعربية يشكل أساساً مهماً لتطوير قطاع الإعلام العربي، وتوسيع قدرته على مواكبة التحولات العالمية والمشاركة في صياغة مستقبل الصناعة"، مشيرةً إلى أن تبادل الخبرات والتواصل الفعّال بين القيادات والكوادر الإعلامية يسهمان في بناء أرضية أوسع للعمل المشترك.

وأضافت مديرة نادي دبي للصحافة: "نؤمن بأن التقارب بين المؤسسات الإعلامية العربية ركيزة لبناء إعلام أكثر تأثيراً وحضوراً في المشهد العالمي. ومن هذا المنطلق، نحرص في نادي دبي للصحافة على توسيع دوائر الحوار والتعاون مع المؤسسات الرائدة، وتحويل هذا التواصل إلى فرص للمعرفة وتطوير القدرات وإطلاق أفكار ومشروعات تخدم الإعلام والعاملين فيه".

إلى ذلك، أشارت مديرة نادي دبي للصحافة إلى أن فعالية " CNN Global Perspectives" تضيف بُعداً دولياً إلى برنامج الزيارة، من خلال إتاحة الفرصة لمتابعة رؤى شخصيات وقيادات من قطاعات متعددة، وفهم انعكاسات التطورات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية على الإعلام ودوره في تفسير المتغيرات وتقديمها للجمهور.

جدير بالذكر أن نادي دبي للصحافة يواصل من خلال زياراته المستمرة لكبرى المؤسسات الإعلامية في الدول العربية الشقيقة، تعزيز دوره كجسر للتواصل بين الإعلاميين والمؤسسات داخل المنطقة العربية وخارجها، وبناء شبكة من العلاقات تترجم الحوار إلى فرص للتعاون، وتدعم تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات، انطلاقاً من مكانة دبي مركزاً للحوار الإعلامي، وملتقى للتجارب، والأفكار، والمواهب.