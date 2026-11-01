"سياحة وثقافة عجمان" تستعرض مقومات الإمارة السياحية في سوق السفر العالمي بلندن 2026

عجمان في الأول نوفمبر/وام/ تشارك دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، في معرض سوق السفر العالمي في لندن (WTM London 2026)، الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2026 في مركز «إكسل لندن» بالعاصمة البريطانية، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حضور إمارة عجمان على خارطة السياحة العالمية، والتعريف بتنوع مقوماتها السياحية والثقافية والتراثية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع السياحة والسفر.

وتجسّد مشاركة الدائرة في هذا الحدث الدولي توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانة عجمان وجهةً سياحيةً متكاملة تقدم تجارب سياحية نوعية تجمع بين ثراء التراث الثقافي والتاريخي، وتنوّع المقومات الطبيعية، وأصالة الضيافة الإماراتية، ما يعكس هوية الإمارة ويعزز جاذبيتها لدى الزوار من مختلف الأسواق العالمية. كما تتيح هذه المنصة الدولية فرصة للتواصل مع ممثلي الوجهات السياحية وشركات السفر والسياحة، وبحث فرص التعاون والشراكات التي تدعم نمو القطاع السياحي ويرفع إسهامه في التنمية الاقتصادية للإمارة.

وفي هذا السياق، أكد سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن المشاركة في معرض سوق السفر العالمي بلندن تأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق الترويج السياحي لإمارة عجمان وتعزيز حضورها في الأسواق السياحية الدولية، والتواصل مع أبرز الشركاء في القطاع، لتطوير فرص تعاون تواكب التحولات في صناعة السياحة العالمية.

وأضاف: "نحرص من خلال مشاركتنا في المعارض السياحية الدولية على إبراز الهوية السياحية المتفردة لإمارة عجمان، وما تقدمه من تجارب تجمع بين أصالة التراث وتنوع الطبيعة وجودة الضيافة. ونعمل على توظيف هذه المنصات العالمية فرصة لتوسيع شبكة علاقاتنا مع الشركاء الدوليين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون تسهم في دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته، بما ينسجم مع رؤية الإمارة التنموية وتطلعاتها المستقبلية".