"دبي الصحية" تُطلِق "يُمناك" لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين

دبي في الأول من نوفمبر/وام/ أعلنت «دبي الصحية»، ضمن مبادرات "بُناة المدينة" التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي أُطلِقت عام 2014 بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق مبادرة «يُمناك»، لتجمع المبادرة خدمات الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والإسكان والنقل، وصُممت استجابةً لاحتياجات كبار المواطنين في دبي، استناداً إلى آرائهم وملاحظاتهم وتطلعاتهم، بما يسهم في تسهيل حصولهم على الرعاية والدعم اللازم وتعزيز جودة حياتهم ورفاههم.

وجاءت تسمية المبادرة لتعكس معاني الدعم والمساندة والقرب من كبار المواطنين، إذ تشير التسمية إلى اليد اليمنى بوصفها رمزاً للعون والسند.

وتم إطلاق المبادرة في أبراج الإمارات بحضور كل من معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وسعادة مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وسعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».

وتأتي المبادرة انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى تطوير منظومة صحية عالية الكفاءة والجودة، تسهم في رفع متوسط العمر الصحي المتوقع لتكون دبي ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في جودة حياة سكانها، وتعزيز الرعاية الاجتماعية الاستباقية، ودعم استقرار الأسر وجودة حياة أفرادها، من خلال خدمات مترابطة تراعي احتياجات كبار المواطنين وتيسّر حصولهم على الرعاية والدعم.

وبهذه المناسبة أكد معالي الدكتور علوي الشيخ علي، أن مبادرة "يُمناك" تجسّد نهج «الحكومة الواحدة» في تعزيز التكامل الحكومي، ووضع كبار المواطنين في قلب عملية تصميم الخدمات، مشيراً إلى أن الارتقاء بجودة حياتهم يتطلب منظومة متكاملة تتجاوز نطاق تقديم الخدمة الصحية، بل يمتد إلى بناء منظومة تضمن استمرارية الرعاية وسهولة الوصول إليها.

وأضاف معاليه: "تنسجم هذه المبادرة مع اهتمام دبي البالغ بكبار المواطنين، وحرصها الشديد على تمكينهم من مواصلة حياتهم بكل طمأنينة، من خلال خدمات استباقية ومترابطة ترتكز على احتياجاتهم الفعلية ودعم المبادرات المعززة للصحة والوقاية، بما ينعكس إيجاباً على صحتهم ورفاههم وجودة حياتهم".

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مبادرة «يُمناك» تجسد رؤية دبي في بناء منظومة متكاملة من الخدمات تتمحور حول الإنسان واحتياجاته، وتعكس حرصها على صون مكانة كبار المواطنين وتعزيز جودة حياتهم، تقديراً لعطائهم وإسهاماتهم الممتدة في بناء المجتمع.

وقالت معاليها: "نؤمن في هيئة تنمية المجتمع بأن رعاية كبار المواطنين تتجاوز توفير الخدمات إلى تمكينهم من مواصلة حياتهم باستقلالية وكرامة وأمان، وتعزيز حضورهم ودورهم الفاعل في الأسرة والمجتمع. ومن هذا المنطلق، تسهم الهيئة في مبادرة «يُمناك» من خلال منظومة من خدمات الدعم الاجتماعي، تشمل بطاقة «ذخر»، والمنفعة المالية الاجتماعية للمستحقين من المعتمدين على الغير، وخدمة الرعاية المنزلية «وليف»، بما يلبي احتياجات كبار المواطنين ويعزز استقرارهم وجودة حياتهم".

وأضافت معاليها: "تكمن القيمة الحقيقية لهذه المبادرة في تكامل الجهود الحكومية لتقريب الخدمات من كبار المواطنين، وتيسير حصولهم على الرعاية والدعم، والتخفيف من الأعباء على أسرهم ومقدمي الرعاية لهم، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في بناء مجتمع متلاحم يقدّر كبار المواطنين ويصون مكانتهم ويعزز رفاههم".

وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة: "تؤكد مبادرة "يُمناك" إحدى مبادرات بُناة المدينة، نهج دبي في تعزيز التكامل الحكومي لتصميم وتطوير خدمات شاملة ومشتركة تتمحور حول الإنسان، وتستجيب لاحتياجاته بصورة مباشرة، بما ينعكس إيجابًا على حياته اليومية، وتعزز مكانة دبي كمدينة رائدة في جودة وتكامل خدماتها الحكومية. حرصنا في بلدية دبي على دعم مبادرة يُمناك عبر خدمة تصميم الملاحق السكنية لكبار المواطنين، كإحدى الحلول السكنية المرنة، وفق تجربة سلسة ومصممة لتلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم بسهولة ويسر ".

وأضاف: "في كل خدمة ومشروع ومبادرة تصممها بلدية دبي يبقى كبار المواطنين من ضمن أولوياتنا الرئيسة، وهدفنا دومًا توفير أفضل تجربة لهم وتيسير وصولهم لخدماتنا، وتقليل الجهد والوقت عليهم، بما يعزز جودة حياتهم ورفاههم وسعادتهم، انطلاقًا من رؤيتنا بتطوير خدمات شاملة وأكثر كفاءة وتكاملًا مع الجهات الحكومية".

وتُنفذ المبادرة بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وشركة "المظلة هيلثكير مانجمنت" في إطار مبادرات "بُناة المدينة"، التي تهدف إلى تصميم وتنفيذ خدمات حكومية مشتركة تقدم تجربة متكاملة للمتعاملين.

توفّر مبادرة «يُمناك» لكبار المواطنين في دبي، ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر، مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية والاجتماعية والسكنية وخدمات النقل، بالتعاون مع ست جهات في دبي. وفي إطار المبادرة، تقدّم «دبي الصحية» الرعاية الصحية المنزلية، بما في ذلك زيارات الأطباء والرعاية التمريضية وخدمات طب الأسنان والعلاج الطبيعي، إلى جانب توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتتولى «هيئة الصحة في دبي» تنظيم الخدمات الصحية والإشراف عليها، فيما توفر شركة «المظلة هيلثكير مانجمنت» خدمات التمريض المنزلي والمعدات الطبية للمستفيدين المؤهلين.

وتوفر «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» خدمة النقل غير الطارئ بين المنزل والمستشفى للمرضى ذوي القدرة المحدودة على الحركة، من خلال مركبات إسعاف مجهزة وطاقم مؤهل، مع ربط إلكتروني بنظام المواعيد الطبية لتنسيق رحلات النقل مسبقاً وفق احتياجات المرضى.

كما تقدم «هيئة تنمية المجتمع» خدمات الدعم الاجتماعي لكبار المواطنين، بما في ذلك بطاقة «ذخر» التي يمكن الحصول عليها عبر تطبيق «دبي الآن»، إضافة إلى المنفعة المالية لمقدمي الرعاية المستحقين، وخدمة «وليف»، التي توفر رعاية منزلية شاملة لكبار المواطنين الذين يعيشون بمفردهم، من خلال اختصاصيين اجتماعيين وموظفي رعاية مدربين.

وتشمل المبادرة أيضاً خدمات الإسكان، حيث تتولى «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» تقييم احتياجات كبار المواطنين وإجراء التعديلات اللازمة على منازلهم، من خلال إعداد المخططات وتعيين مقاول لتنفيذ أعمال التأهيل، بما يوفر لهم بيئة سكنية آمنة ومناسبة. فيما توفر «بلدية دبي» خدمة ترخيص بناء الملاحق السكنية وإعداد التصاميم الهندسية لها، بما يتناسب مع احتياجات كبار المواطنين.

وفي إطار دعم مقدمي الرعاية، توفر «دبي الصحية» والجهات المشاركة برنامجاً تدريبياً لأفراد الأسرة ومقدمي الرعاية لكبار المواطنين، يهدف إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتقديم رعاية عالية الجودة.

ويمكن الاستفادة من خدمات «يُمناك» عبر نقطة اتصال واحدة على الرقم 800588، للاستفسار عن الخدمات ومتابعة الطلبات وحجز عدد منها، بما يسهّل على كبار المواطنين الحصول على الرعاية والدعم اللازم. كما يمكن للأسر ومقدمي الرعاية التسجيل في البرنامج التدريبي عبر الرابط التالي.

وجرى تطوير خدمات «يُمناك» انطلاقاً من احتياجات كبار المواطنين وتجاربهم، بالاستناد إلى آرائهم وملاحظاتهم التي جُمعت من خلال ورش عمل نظمها فريق «بُناة المدينة» والجهات المشاركة، بما أسهم في تطوير خدمات أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجات كبار المواطنين.

من جانبه قال سعادة محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "تجسّد مبادرة «يُمناك» حرصنا في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة لكبار المواطنين، تقديراً لعطائهم ومكانتهم في المجتمع، وامتداداً لنهج دبي في رعاية الإنسان ووضع سعادته وجودة حياته في مقدمة الأولويات"، لافتاً إلى أن المؤسسة من خلال المبادرة، ستعمل على تقييم احتياجات كبار المواطنين السكنية، وتنفيذ التعديلات اللازمة على منازلهم بما يضمن سلامتهم وراحتهم.

وأضاف: "نؤمن بأن توفير المسكن الملائم ركيزة للاستقرار النفسي والاجتماعي، ومصدراً للراحة، بما ينسجم مع تطلعاتنا إلى إسعاد كبار المواطنين، إذ تعكس هذه المبادرة أهمية تكامل الجهود الحكومية لتقديم خدمات تستجيب لاحتياجاتهم الفعلية، بما يضمن لهم العيش براحة وأمان، ويعزز شعورهم بالتقدير والاهتمام".

وعن مشاركة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المبادرة أكد سعادة مشعل عبدالكريم جلفار، أن مبادرة "يُمناك" تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون بين الجهات الحكومية والشركاء، والانتقال بالخدمات من الأطر التقليدية إلى منظومة أكثر ترابطاً ومرونة تستجيب لاحتياجات كبار المواطنين وتراعي خصوصية متطلباتهم الصحية والاجتماعية، بما يعزز استقلاليتهم ويوفر لهم ولأسرهم تجربة خدمية أكثر سهولة وراحة، ويترجم رؤية دبي في جعل الإنسان محوراً للتنمية وغايةً لكل جهد حكومي .

وأضاف سعادته: " إن مشاركة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في هذه المبادرة ستكون من خلال توفير خدمة متخصصة لنقل كبار المواطنين بين منازلهم والمنشآت الصحية في إمارة دبي، من خلال تخصيص مركبات إسعاف مجهزة بالمعدات الطبية التي تراعي أوضاعهم الصحية واحتياجاتهم الفردية، وتحت إشراف كوادر إسعافية مؤهلة ومدربة على التعامل معهم وفهم متطلباتهم، بما يضمن سلامتهم وراحتهم خلال رحلة النقل، ويعزز سهولة وصولهم إلى الرعاية الصحية واستمراريتها".

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عامر شريف :"يمثل كبار المواطنين ركناً أصيلاً في نسيج مجتمعنا، ونحرص على تعزيز جودة حياتهم من خلال الإنصات إليهم وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم. وتسهم مبادرة «يُمناك» في تيسير وصولهم إلى مجموعة من الخدمات التي تقدمها «دبي الصحية»، تشمل الرعاية الصحية المنزلية وتوصيل الأدوية، إلى جانب تدريب مقدمي الرعاية، بما يوفر لهم دعماً متكاملاً ويجسد رؤيتنا للارتقاء بصحة الإنسان".

وأضاف: "نثمّن جهود الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وجميع شركائنا من مختلف الجهات، وتعاونهم في تطوير مبادرة «يُمناك»، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة لكبار المواطنين وتيسير استفادتهم منها".

ومن جانبه قال محمد حمد الفلاسي، مدير خدمة العملاء في شركة "المظلة هيلثكير مانجمنت": "تتولى المظلة هيلثكير مانجمنت خدمات برنامج «يمناك»، وتسهّل حصول المستفيدين المؤهلين على الرعاية الصحية من خدمات الرعاية المنزلية والأجهزة الطبية للمستفيدين من برنامج يمناك في إمارة دبي. وتشمل خدماتنا التحقق من الأهلية، وإدارة الموافقات الطبية والمطالبات، ودعم المتعاملين، بالاستعانة بحلول رقمية لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستفيد".

ومنذ إطلاقها في عام 2014 حققت مبادرة "بُناة المدينة" سلسلة من النجاحات والإنجازات في إعادة تصميم الخدمات الحكومية المشتركة في إمارة دبي، وشملت أعمالها مختلف الخدمات الحكومية المشتركة.

وفي عام 2025، اعتمدت "بُناة المدينة" نهجاً مطوّراً وأكثر شمولية، يستهدف تحقيق أثر أكبر في حياة أفراد المجتمع، من خلال التنسيق والشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبمشاركة المتعاملين والخبراء بحسب طبيعة الخدمة المشتركة قيد التحسين، بهدف ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدةً للعيش وممارسة الأعمال.