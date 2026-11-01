حمدان بن زايد يستقبل وفداً من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ويشيد بجهود الكفاءات الوطنية في حماية الوطن ومستقبل أجياله

أبوظبي في الأول من نوفمبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برئاسة سعادة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على الأنشطة الرقابية للهيئة وجهودها في تعزيز الأمان والأمن النوويين وضمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في دولة الإمارات، حيث قدّم سعادة حمد الكعبي إحاطةً حول أعمال الهيئة وأولوياتها ومشاريعها المستقبلية.

ويأتي التقدم الذي تحققه دولة الإمارات في القطاع النووي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية، وترسيخ أعلى معايير الأمان والأمن النوويين، وتطوير منظومة رقابية متكاملة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، بما يحفظ سلامة المجتمع والبيئة، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود فرق العمل الوطنية وتفانيها في بناء منظومة متكاملة وراسخة للجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، بما يعزّز جاهزية الدولة ويحمي الوطن ومكتسباته، ويضمن مستقبلاً آمناً للأجيال القادمة، ويواكب تطلّعات القيادة الرشيدة.

كما اطلع سموه على جهود الهيئة في بناء القدرات الوطنية وتعزيز التوطين في القطاع النووي، من خلال تأهيل الكفاءات الإماراتية وتطوير معارفها ومهاراتها التخصصية، بما يدعم استدامة الخبرات الوطنية وقدرتها على مواكبة متطلبات القطاع وتطوّراته. وتبلغ نسبة المواطنين الإماراتيين أكثر من 79% من إجمالي موظفي الهيئة، ويؤدون دوراً محورياً في ضمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في دولة الإمارات.

وتناول اللقاء التقنيات النووية المستقبلية والناشئة، وأهمية مواكبة التطوّرات العلمية والتكنولوجية وما يرتبط بها من متطلبات رقابية.

واطلع سموه كذلك على مستجدات الزيارات الأخيرة التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، والأنشطة المرتبطة بها، في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة لتعزيز الأمان النووي والجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ.

وقال سعادة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "شكّل لقاؤنا بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مصدر إلهام وحافزاً لمواصلة العمل والتفاني في خدمة الوطن. وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل الهيئة أداء مهامها في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي، بما يضمن حماية المجتمع والبيئة. ونستثمر في بناء الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتنا الرقابية لاستشراف متطلبات المستقبل ومواكبة التقنيات الناشئة. كما نعمل مع شركائنا على تعزيز الجاهزية واستدامة منظومة رقابية تدعم مسيرة التنمية وتحمي مكتسبات الوطن للأجيال القادمة".

حضر الاستقبال الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.