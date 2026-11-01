حاكم الفجيرة يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة نوفاتيك الروسية ويؤكد أهمية تعزيز التعاون الإماراتي الروسي في قطاع الطاقة والخدمات

الفجيرة في الأول من نوفمبر/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، اليوم في قصر الرميلة، رئيس مجلس إدارة شركة نوفاتك الروسية - السيد/ ليونيد ميخيلسون والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المشاريع التطويرية في منطقة فوز للصناعات البترولية بإمارة الفجيرة، واستعراض التوجهات المستقبلية الرامية إلى مواصلة تطوير المنطقة والارتقاء بمقوماتها التشغيلية والاستثمارية، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الطاقة، ويعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات المرتبطة به.

كما أكد سموه أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الروسي في قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، بما يجسد نهج دولة الإمارات في بناء الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون الدولي، واستثمار الفرص الاقتصادية وتبادل الخبرات، و يدعم مكانة الفجيرة مركزاً استراتيجياً لتجارة وتخزين المنتجات البترولية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المصالح المشتركة.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة محمد الافخم مدير عام بلدية الفجيرة، وسعادة سالم الأفخم مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية(فوز).