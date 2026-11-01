14 فرصة تطوعية تخصصية خلال " تمكين 360°"

دبي في الأول من نوفمبر /وام/نظمت وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع مؤسسة الإمارات لقاء تمكين 360° في مركز نبض الفلاح بأبوظبي بمشاركة نحو 200 من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام والمتطوعين وأفراد المجتمع في حوار استراتيجي تشاركي يهدف إلى تعزيز المشاركة في العمل التطوعي وتطوير فرص نوعية تستثمر مهارات أفراد المجتمع وخبراتهم وترسخ استدامة العطاء وأثره المجتمعي.

وحضر اللقاء معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تمكين المجتمع إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين والشركاء والمتطوعين والمهتمين على مستوى الدولة.

وشهد اللقاء الإعلان عن 14 فرصة تطوعية تخصصية بالتعاون مع 11 جهة شريكة تستهدف استقطاب أكثر من 700 متطوع وتحقيق ما يزيد على 15 ألف ساعة تطوعية و500 يوم تطوعي في مجالات التعليم والصحة والثقافة والابتكار وتمكين أصحاب الهمم والإرشاد المهني والاستقرار الأسري بما يعزز مساهمة الكفاءات والخبرات في تلبية الاحتياجات والأولويات المجتمعية.

ويأتي اللقاء ضمن مبادرة "تمكين 360°" التي أطلقتها وزارة تمكين المجتمع لتعزيز الحوار الاستراتيجي مع أفراد المجتمع والشركاء حول أولوياتها وتوجهاتها وإشراك مختلف الفئات في مناقشة التحديات والفرص وتطوير الحلول والمبادرات بما يضمن الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والاستفادة من التجارب والخبرات في تحقيق أثر مجتمعي مستدام.

وأكدت سعادة عبير جاسم الحوسني وكيل الوزارة المساعد لقطاع المشاركة المجتمعية بوزارة تمكين المجتمع أن العمل التطوعي يمثل إحدى القيم الراسخة في مجتمع الإمارات وأن تعزيز أثره يتطلب تكامل جهود المؤسسات والأفراد وتطوير فرص تستجيب لاحتياجات المجتمع وتتيح لمختلف فئاته المساهمة بمهاراتها وخبراتها.

وقالت سعادتها: إن التطوع في دولة الإمارات امتداد لقيم العطاء والتكافل التي نشأ عليها مجتمعنا واليوم نعمل مع شركائنا على توسيع مجالاته وتعزيز مشاركة الأفراد فيه والانتقال من إتاحة الفرص إلى مضاعفة أثرها في حياة المجتمع والناس.

وأضافت الحوسني أن "تمكين 360°" يجمع مختلف الأصوات على طاولة واحدة لنستمع إلى تجارب المتطوعين واحتياجات الجهات وتطلعات أفراد المجتمع ونحوّل هذا التنوع في الرؤى إلى مقترحات عملية تسهم في تطوير منظومة التطوع وتعزيز استدامتها. ونتطلع من خلال هذا الحوار إلى توسيع آفاق المشاركة التطوعية واستثمار طاقات أفراد المجتمع ومهاراتهم وترجمة الأفكار والمقترحات إلى فرص ومبادرات تحقق أثراً ملموساً ومستداماً.

ومن جانبه أكد سعادة أحمد طالب الشامسي الأمين العام لمؤسسة الإمارات أهمية تطوير الفرص التطوعية بما يستجيب للأولويات المجتمعية وتعزيز التعاون بين الجهات للاستفادة من المهارات والخبرات المتاحة في المجتمع.

وقال سعادته إن تعزيز أثر العمل التطوعي يتطلب الانتقال من تحديد الاحتياجات المجتمعية إلى تصميم فرص تطوعية واضحة وقابلة للتنفيذ تتيح للأفراد توظيف مهاراتهم وخبراتهم في تقديم مساهمات ذات قيمة. وكلما ارتبطت الفرص بأولويات المجتمع واهتمامات المتطوعين ازدادت قدرتنا على تعزيز المشاركة واستمراريتها».

وأضاف "أننا نواصل في مؤسسة الإمارات بالتعاون مع وزارة تمكين المجتمع وشركائنا تطوير دور منصة «متطوعين.إمارات» في الربط بين الجهات والمتطوعين وتوسيع مجالات التطوع التخصصي بما يعزز الاستفادة من الكفاءات المجتمعية ويدعم جهود الشركاء في توفير فرص تطوعية تحقق أثراً ملموساً ومستداماً».

وتضمنت أجندة اللقاء الإعلان عن حزمة من الفرص التطوعية التخصصية التي جرى تطويرها بالتعاون مع الجهات الشريكة وتشمل تحكيم مسابقات الروبوت والجوائز العلمية والابتكارية وتأهيل سفراء التبرع بالدم ومكوناته وتقديم الدعم المهني والتشغيلي لأصحاب الهمم وتجديد المدارس والإرشاد المهني والمالي إلى جانب فرص تعنى بتوثيق الذاكرة الإماراتية وتعزيز التعايش والتواصل المجتمعي ودعم الاستقرار الأسري.

وتشمل الفرص أيضاً مجالات تطوعية متخصصة في البحث الإفتائي وتقديم الفتوى بلغات متعددة وتوثيق قصص النجاح والأثر المجتمعي بما يعكس تنوع المجالات التي يمكن للمتطوعين الإسهام فيها ويوسع نطاق الاستفادة من الكفاءات والخبرات المهنية والتخصصية.

وتتولى الجهات الشريكة تحديد احتياجاتها وتصميم الفرص وتنفيذها والإشراف على مخرجاتها بالتنسيق مع وزارة تمكين المجتمع ومؤسسة الإمارات على أن يتم إتاحة الفرص عبر منصة "متطوعين.إمارات" بما يسهم في ربط المتطوعين بالفرص المناسبة لمهاراتهم وخبراتهم وتوثيق مشاركاتهم وقياس أثرها.

وشهد اللقاء انعقاد سلسلة من الحوارات التشاركية عبر طاولات مستديرة جمعت على كل طاولة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام إلى جانب المتطوعين وأفراد المجتمع في تجربة حوارية أتاحت مناقشة الأولويات والتحديات من وجهات نظر متعددة وتعزيز الفهم المشترك لاحتياجات المجتمع ومتطلبات تطوير العمل التطوعي.

وتناولت الحوارات أربعة محاور رئيسية شملت المشاركة في التطوع والفرص التطوعية والتطوع التخصصي والتفعيل والاستدامة حيث ناقش المشاركون سبل توسيع قاعدة المتطوعين وتجاوز التحديات التي تحد من المشاركة واستمراريتها وتطوير فرص أكثر تنوعاً ومرونة وتعزيز توظيف المهارات والخبرات التخصصية في خدمة الأولويات المجتمعية.

كما بحث المشاركون متطلبات تفعيل الفرص التطوعية وتكامل الأدوار بين الجهات والمتطوعين وآليات توثيق الجهود وقياس أثرها وطرحوا مجموعة من الأفكار والمقترحات العملية التي تسهم في تطوير المبادرات وتعزيز استدامة المشاركة.

وتضمن اللقاء مشاركة غيث الإماراتي مقدم برنامج قلبي اطمأن الذي استعرض جوانب من تجربته في العمل الإنساني والتطوعي الممتدة لما يقارب عشر سنوات وما حملته من مواقف وتجارب عكست قيم العطاء والتكافل وعمق الانتماء إلى مجتمع المتطوعين الذين تجمعهم رسالة إنسانية وهدف مشترك.

كما سلط الضوء على تجارب البرنامج في إشراك المجتمعات المحلية ومبادرة كلنا غيث مستعرضاً مواقف جسدت تفاني المتطوعين وإصرارهم على مواصلة رسالتهم رغم التحديات وأثر التطوع في حياة الأفراد والمجتمعات. وأكد أهمية الأمن والاستقرار في دعم العمل الإنساني ودور التشجيع والتقدير واستمرار الشراكات في ترسيخ ثقافة التطوع واستدامة أثره.

وستعمل وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع مؤسسة الإمارات والجهات الشريكة على مراجعة مخرجات الحوارات والمقترحات المطروحة وتحديد فرص تطويرها وتفعيلها خلال المرحلة المقبلة بما يعزز تكامل الجهود ويربط المبادرات التطوعية باحتياجات المجتمع وأولوياته.

ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة تمكين المجتمع لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتطوع وتوسيع الشراكات التي تسهم في تحويل المهارات والخبرات إلى فرص للعطاء وترسيخ دور أفراد المجتمع شركاء فاعلين في التنمية وصناعة الأثر.